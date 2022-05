Humberto Janeiro, el tío de Andreíta que cambió de vida y ahora tiene problemas

Humberto Janeiro, hermano del torero Jesulín de Ubrique, es una persona completamente discreta que no quiere saber nada de la prensa. Su familia alcanzó una gran popularidad en la década de los 90, así que es imposible dejar de hablar de él en determinadas circunstancias. Es tío de Andrea Janeiro Esteban, probablemente una de las jóvenes más famosas del país.

Humberto Janeiro, según ha contado Belén Esteban en Sálvame, apenas tiene relación con Andreíta, como es conocida en el mundo del corazón. Lleva más de 30 años trabajando como piloto y no quiere saber nada de los conflictos mediáticos. Hace un tiempo decidió cambiar de vida y separarse de la madre de sus hijos, atrevimiento que no tardó en convertirse en noticia.

Humberto, siguiendo la información del portal Show España, está preocupado por la salud de su madre Carmen Bazán. La matriarca del clan no atraviesa un buen momento de salud y supuestamente su estado anímico no es el mejor de todos. Está viviendo con sus hijos porque no quieren dejarla sola y los rumores son cada vez más preocupantes.

Humberto es consciente de todo lo que ha sufrido su hermano Jesulín por la presión televisiva y él nunca ha querido verse en ese aprieto. Por eso jamás ha comercializado con la prensa y ha guardado a buen recaudo sus intimidades para no llamar la atención. Pero Carmen Bazán ha convertido en noticia a Humberto Janeiro al filtrarse sus presuntos problemas de salud.

“El hermano de Jesulín se encuentra pendiente del estado de salud de su madre, quien atraviesa un delicado momento. Al igual que el resto del clan, está pendiente de que a su progenitora no le falte de nada”, informan en el citado medio. Ahora solamente hace falta saber qué papel está jugando Andreíta en esta crisis que está atravesando su abuela.

Humberto Janeiro se separó de su mujer

Humberto es un rostro reconocido dentro de la prensa del corazón, pero es cierto que él no ha puesto sobre la mesa ningún asunto privado. Tiene tres hijos con María, una mujer que le robó el corazón durante su adolescencia y que actualmente no forma parte de su vida. Sin embargo, han logrado mantener una relación estupenda por el bien de la familia que formaron.

Janeiro reside en Jerez de la Frontera, así que está muy cerca de su hermano Jesulín y puede visitarle con relativa frecuencia. El problema, según lo que siempre se ha contado, es que María José Campanario no termina de comprender el comportamiento de sus cuñados. Supuestamente no confía demasiado en ellos, por eso no les contó que estaba esperando un tercer retoño.

Andreíta apenas tiene contacto con su familia paterna, al menos eso es lo que su madre Belén Esteban siempre ha contado. La única persona que se preocupa por ella es su tía Carmen Janeiro, a quien llama cariñosamente Mamen. Esta última también está preocupada por la matriarca del clan, de hecho han estado viviendo juntas un tiempo.

Humberto Janeiro conoce los secretos de su familia

Humberto se asustó al ver los problemas que generaba la fama y pensó que lo mejor para su carrera era apartarse de los focos. Es el miembro más discreto del clan y jamás ha protagonizado ningún escándalo de forma voluntaria. Según ha salido publicado, está preocupado por los supuestos problemas de salud de Carmen Bazán, quien no se encontraría bien.

El piloto podría haber concedido muchas entrevistas porque ha sido testigo directo de muchos acontecimientos históricos. Pero jamás ha hablado ni de Belén Esteban ni de María José Campanario, dos rostros que generan mucho interés. Prefiere llevar una vida tranquila y proteger a sus tres hijos, quienes podrían no tener contacto con Andreíta.