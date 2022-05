Lourdes Montes sabe que Fran Rivera quiere romper tras confirmar sus sospechas

Lourdes Montes es uno de los rostros más respetados de la prensa y lo cierto es que se ha ganado este mérito a pulso. Es consciente de todo lo que sucede en su familia, pero en ningún momento ha dado declaraciones comprometidas. Su cuñado Kiko no ha seguido esta norma, motivo por el que Fran Rivera se estaría replanteando romper su relación con él.

El gran apoyo de Fran Rivera es Lourdes Montes, que nunca ha protagonizado ninguna polémica, pero sabe todo lo que está sucediendo. Fran ha confirmado sus sospechas: Kiko le ha atacado para intentar recuperar el cariño de Isabel Pantoja. El DJ ha cuestionado a la progenitora de sus hermanos Fran Rivera y Cayetano Rivera, intentando defender a la tonadillera.

Lourdes tiene muy buena fama y lo más probable es que intente calmar a su marido para que no tome ninguna decisión. En Telecinco comprenden que Fran esté molesto con Kiko, pues su madre no se merece las palabras que le ha dedicado. El hijo de Isabel Pantoja se ha sentado en Sábado Deluxe y ha prometido que está arrepentido de haber hecho sufrir a la cantante.

Fran Rivera, según ha salido publicado, ya estaba teniendo problemas con Kiko y no es la primera vez que rompen de forma repentina. El torero podría estar cansado del comportamiento de su hermano y supuestamente piensa que todo lo hace por dinero. El periodista Pablo González aseguró en Socialité que el marido de Lourdes desconfiaba del DJ.

Kiko ha hecho lo que mucha gente sospechaba: atacar a la familia Rivera para ganar puntos con su madre Isabel. Ha llevado a cabo esta estrategia de una forma poco correcta, pues ha cuestionado a Carmina Ordóñez, una mujer bastante querida.

Lourdes Montes está sorprendida

Lourdes, haciendo gala de la discreción que la caracteriza, nunca se ha pronunciado sobre Isabel Pantoja, la gran rival de su marido. Fran sí que aprovechó su presencia en un espacio televisivo para asegurar que “a las personas malas le pasan cosas malas”. El torero ha desatado una gran polémica con este comentario y Kiko está enfadado porque ahora no quiere que nadie se burle de su madre.

“Mi hermano puede tener muchas razones para hablar mal de mi madre, pero no me gusta y no era el momento. Yo sé lo que él siente por mi madre y soy el primero que sé cómo es, pero es mi madre y somos hermanos, ¿ni siquiera por mí? No es por meterme en nada, pero si nos ponemos a hablar de madres aquí ninguno se queda corto”, ha declarado el marido de Irene Rosales.

Fran Rivera, según la opinión de Jorge Javier Vázquez, va a tomar medidas después de escuchar este comentario. Su madre ya no se encuentra entre nosotros y no es justo que utilicen su nombre para alimentar polémicas.

“Francisco se estará cabreando, no le va a hacer ninguna gracia esa referencia que has hecho a Carmina”, le ha advertido Jorge Javier. “Bueno, a mí tampoco me gusta lo que diga de mi madre. Vamos a dejar a las madres tranquilas”, ha respondido el DJ.

Lourdes Montes tiene un comportamiento impecable

Lourdes podría haber ganado mucho dinero hablando de su familia, pero para eso ya están otros. Su cuñado Kiko se ha vuelto a sentar en un plató de televisión para hablar mal de Fran. El periodista Pablo González asegura que Fran Riveraya sospechaba que esto pasaría tarde o temprano.

El hijo de Isabel Pantoja le ha recordado a su hermano que no debería hablar de la cantante de una forma tan ligera. “Tú de mi madre no dices ni mu, si no vamos a tener un problema de verdad”, le ha dicho en un tono muy tajante. Y para rematar ha añadido: “Tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada, eso lo sabe todo el mundo”.