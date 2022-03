Gema López confiesa que ha visto a Kiko Matamoros sin ropa y él amenaza con demandar

Gema López, colaboradora habitual de Telecinco, se ha convertido en uno de los rostros más divertidos de la cadena porque es muy sincera. Recientemente ha confesado que ha visto a uno de sus compañeros sin ropa y ha explicado el motivo de tal atrevimiento.

Estamos hablando de Kiko Matamoros, quien tenía una extraña costumbre de enviar fotografías comprometidas cuando estaba soletero.

Gema López lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y tiene muy buenos contactos, así que siempre recibe información de primer orden. En una ocasión tuvo en su poder una imagen de su compañero Kiko sin ropa, pero no compartió este material con nadie. La tertuliana es bastante honesta y nunca ha puesto en ningún aprieto a nadie que no se lo merezca.

| GTRES

Gema, haciendo gala del humor que le caracteriza, ha asegurado que “no es tanto el lobo como lo pintan” y Matamoros ha estallado. Lo ha hecho en tono de humor, pero ha advertido que demandaría a todo el mundo que desmintiera el gran mito.

Los colaboradores de Sálvame se han convertido en un gran familia y se han tomado a broma las palabras del exmarido de Makoke.

Gema no ha sido la única periodista que ha recibido fotografías de Kiko Matamoros en situaciones delicadas y él ha reconocido el error. Asegura que cuando no tenía pareja estaba viviendo en un hotel y pasaba su tiempo libre conquistando a mujeres a través del teléfono móvil.

El paparazzi Gustavo González también ha tenido en su poder imágenes del colaborador en su faceta más íntima.

Gema López, sin palabras: “Fotos y grabaciones íntimas”

Gema siempre es muy prudente y no contó que ella había visto a Kiko Matamoros sin ropa hasta que sus compañeros le delataron y dio explicaciones.

La periodista decidió ser discreta y no mencionarlo, entre otras cosas porque este tipo de informaciones no se pueden comercializar. El exmarido de Makoke no se ha escondido y ha reconocido que cometió el error de confiar en la persona equivocada.

Kiko Matamoros, tan valiente como de costumbre, ha desvelado que cuando no estaba con Marta López Álamo envío imágenes a muchas mujeres. “Tengo un amigo que lo sabe, que tengo fotos y grabaciones, fotos mías íntimas”, desliza en Sálvame sin ningún pudor. El tertuliano se siente cómodo con su cuerpo y está satisfecho de ser un hombre atractivo para una parte del público.

López se ha quedado realmente sorprendida cuando ha descubierto que su compañero Gustavo González también tuvo la fotografía de Matamoros. “Estoy yo solo, es una foto que mando yo a una persona y llega a Gustavo por la vía que sea”, explica Kiko. En todo momento ha tratado este tema con humor porque entiende que el error lo tuvo él.

Gema López guardó el secreto para proteger a Kiko

Gema es una de las mejores periodistas del momento y sabe que lo que recibió de Kiko que recibió podía dar de qué hablar, pero no hizo nada. Entendió que alguien había traicionado a Kiko Matamoros y pensó que lo mejor era no sacar a la luz esta información tan jugosa. El colaborador solamente se ha sentido molesto cuando su compañera ha cuestionado su secreto más íntimo.

Kiko Matamoros, siempre en un tono jocoso, ha mirado a López y ha dicho: “Por eso sí te voy a interponer una demanda”. Presume de sentirse orgulloso de su anatomía e incluso se ha ofrecido a mostrarles a sus compañeros la parte de cuerpo que les genere interés. Chelo García-Cortés se ha animado y ha asegurado que le “encantaría ver la foto” de la que estaban hablando.

Gustavo González es amigo de Matamoros, por eso no hizo nada cuando recibió la imagen de colaborador. Lo cierto es que el material tiene poco recorrido porque no se puede emitir, pero sí pudieron informar de su existencia. Sin embargo, esta noticia ha permanecido oculta hasta que López ha tenido la valentía de contar toda la verdad.