María Teresa Campos se marcha con su persona especial después de la discusión

María Teresa Campos, una de las grandes comunicadoras del país, no está atravesando un buen momento porque se siente incomprendida. No entiende por qué sus antiguos responsables le han dado la espalda, ella quiere seguir trabajando y no le dan más oportunidades.

Es cierto que La Campos Móvil, el último programa que presentó, fue un fracaso, pero considera que puede enmendar el error.

María Teresa Campos, fiel a la profesionalidad que le caracteriza, no se siente cómoda hablando sobre su vida privada en televisión. Pero sus hijas Carmen y Terelu se han saltado este propósito y han protagonizado desencuentros bastante sonados.

Alejandra Rubio, nieta de la presentadora, también se ha olvidado de la voluntad de su abuela y ha tenido una ligera discusión con Terelu Campos.

| Europa Press

María Teresa le ha enseñado a Alejandra cómo triunfar en la pequeña pantalla y la joven quiere seguir todos sus consejos de forma estricta. El problema es que Terelu ha sacado a la luz un suceso bastante íntimo y la joven colaboradora no ha dudado en reprimir este atrevimiento.

La hermana de Carmen Borregoha desvelado que cuando tenía 19 años padecía ansiedad y tuvo que ponerse en manos de un especialista.

“No sé, no sé cómo reaccionar porque creo que son cosas muy privadas”, deslizó Rubio. Terelu no tardó en rebatir a su hija preguntándole: “¿Crees que he contado cosas demasiado privadas?”.

| Europa Press

María Teresa no apoya ningún conflicto televisivo que esté relacionado con su familia, pues quiere que el clan siga generando respeto. Por eso Alejandra no tardó en frenar la discusión con su madre y evitar que el escándalo fuera más grande.

“Es que a mí esas cosas no me gusta hablarlas en público porque creo que la gente no lo entiende”, explicó Rubio.

María Teresa Campos reaparece en buena compañía

María Teresa se ha marchado de Madrid durante la Semana Santa para viajar a su querida Málaga, ciudad en la que empezó a trabajar.

Se siente muy querida allí y siempre que puede se escapa para disfrutar del calor de su entorno, pues sigue teniendo mucha familia. Ha emprendido esta aventura al lado de su persona más especial: Terelu Campos, su hija más mediática.

Campos disfruta de una conexión especial con la madre de Alejandra, pues ambas son presentadoras y tiene un gran compromiso. Terelu había perdido mucho peso mediático, pero actualmente es uno de los rostros más cotizados de la pequeña pantalla.

| GTRES

Conduce dos programas a la vez y colabora en Viva la Vida, el espacio con más repercusión de Telecinco.

La matriarca del Clan se ha trasladado hasta el tradicional balcón que alquila en Semana Santa para ver la procesión del Domingo de Ramos. Los paparazzis no han tardado en dejar testigo de este suceso y su imagen ocupa la portada de las mejores revistas.

A pesar de que no trabaje en televisión sigue siendo un rostro bastante interesante para el gran público.

María Teresa Campos regresa a sus orígenes

María Teresa empezó su trayectoria profesional en Málaga, allí vivió con su exmarido y sus dos hijas hasta que la ciudad se le quedó pequeña.

Tenía demasiado talento como para quedarse allí y enseguida recibió una oferta laboral que le obligó a trasladarse a Madrid. En la capital consolidó su reinado mediático y actualmente es un ejemplo para todos los periodistas.

La presentadora es una gran aficionada de la Semana Santa y solamente hay alguien que disfruta tanto como ella de esta celebración.

Estamos hablando de Terelu Campos, una persona que nunca se ha separado de su lado y que le ayuda en todo lo que puede. Ambas son estrellas de la crónica social y la prensa sigue con interés cada uno de sus pasos.