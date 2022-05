María Patiño, rota por lo que ha pasado en su juicio contra Antonio David

María Patiño se ha quedado totalmente devastada tras su juicio contra Antonio David Flores. Y es que, la presentadora de Telecinco no esperaba que su oponente fuera capaz de destapar toda la verdad.

Este jueves, 26 de mayo, se ha celebrado la vista por la querella que interpuso el exguardia civil contra la periodista por un "delito de injurias y calumnias".

A finales del mes de octubre, el excompañero de María Patiño y su hija denunciaron públicamente que habían sido víctimas de un terrible acto vandálico. Según contaron los propios afectados, las calles de Málaga aparecieron empapeladas con la imagen de Antonio David junto a la palabra "maltratador".

Después de que esta noticia saltara a los medios de comunicación, el programa Socialité quiso indagar un poco más en el tema.

A través de su propia presentadora, aseguraron que tenían en su poder unas pruebas que demostrarían que había sido el propio Antonio David el que había colgado dichos carteles.

Ahora, y a pesar de su intento por despistar a la prensa de nuestro país, ha salido a la luz lo que verdaderamente ha pasado en los juzgados de Plaza Castilla (Madrid).

María Patiño es desmontada por su oponente

María Patiño no se esperaba que, nada más salir de la sede judicial, Antonio David Flores iba a compartir un vídeo en su canal de YouTube hablando de todo lo que había sucedido dentro de esas cuatro paredes.

El padre de Rocío Flores no ha tenido reparos en cargar, una vez más, contra la periodista. "En tu programa dijiste que habías visto unas imágenes de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad donde se me veía a mí colgando unos carteles", comenzó relatando el extertuliano de Mediaset.

"También dijiste que se había celebrado un juicio donde habían ido vecinos a testificar. Dijiste que mi hija había puesto una denuncia falta. Todo esto siendo mentira. Eras consciente de que estabas dando una noticia falsa con clara temeridad ante la verdad en tu labor como periodista".

El enemigo de María Patiño quiso recalcar que "no solo me injuriaste, sino que además me imputaste un delito". Por eso espera que, tanto ella como sus jefes, paguen por todo el daño que le han hecho a su familia.

María Patiño entona el mea culpa

A María Patiño no le ha quedado otra que confesar que todo fue mentira, o eso es lo que al menos ha asegurado el propio Antonio David.

El youtuber aseguró que, antes de reconocer "frente a la jueza que metió la pata", la gallega intentó parar su declaración. La periodista le advirtió a su señoría que su declaración "sería filtrada a los medios de comunicación"; algo que no le gustó al exguardia civil.

"Das a entender que el vídeo de tu declaración se va a filtrar por parte de mi despacho de abogados y por ahí no paso. Tú no puedes cuestionar la profesionalidad de Iván Hernández, mi abogado. Si lo haces, no conoces el tipo de persona y profesional que es".

Tras sacar las uñas por su defensor, el enemigo de Patiño siguió relatando lo sucedido en el juicio. Según Antonio David, su oponente aseguró que "había metido la pata" con todo lo que había dicho, pero que rectificó públicamente 72 horas después.

María Patiño se justificó diciendo que no lo hizo antes porque no tuvo la oportunidad de aparecer en ninguno de los programas de la cadena.

"La información se da un 30 de octubre. Vuelves a aparecer en Socialité al día siguiente, día 31, y vuelves a aparecer el día 1 de noviembre en el mismo programa y en Sálvame por la tarde. Era festivo, por eso hubo tres días seguidos de Socialité donde no rectificaste nada. Otra mentira más".