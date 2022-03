María Patiño perderá miles de euros tras la encerrona de Sálvame

María Patiño, colaboradora de Mediaset, siempre ha cuidado su imagen física, pero desde que presenta Sálvame Lemon Tea está mucho más pendiente de llevar el outfit correcto.

Asimismo, gracias a la presencia de María Patiño, el programa de las tardes de Telecinco ha subido su audiencia con más de un millón de espectadores. Además, Sálvame Lemon Tea tiene un aire similar al antiguo programa de Aquí hay tomate, cosa que parece gustar a los espectadores.

Encima, María Patiño está destacando como influencer con sus modelitos tan sorprendentes y espectaculares. La presentadora muestra estilos muy diferentes. Algunos son con estampados de flores de la conocida tienda de ropa Sandro y otros, mucho más boho.

María Patiño, cohibida ante las acusaciones hacia ella sobre un vestido

María Patiño ha recibido ciertas acusaciones en el plató de Sálvamepor José Antonio León. “Ha llegado una información de un diseñador de Sevilla que te ha dejado trajes y tú no le has etiquetado. No has colaborado con ese comercio que tanto defiendes”, comentó el popular reportero.

Además, un trabajador de la tienda de Raquel Bollo, llamado Blanqui, confirmaba el bombazo que el compañero de la colaboradora había soltado.

La presentadora de Sálvame Lemon Tea estaba desconcentrada con lo que estaba sucediendo, pues no sabía a quién se estaba refiriendo el reportero. Por esa razón, María Patiño exigió que “le dijera quien era el diseñador para, al menos, pedirle perdón”.

Sin embargo, el periodista no daba la cara ante las acusaciones que había hecho. Entonces, salió Jorge Javier en defensa de María Patiño y comentó que “era muy feo lo que estaba haciendo, que debía ir al programa a cara descubierta”.

María Patiño y su reputación, en manos del diseñador sevillano, Manuel Eslava

Al final, el reportero confesó el nombre del diseñador, Manuel Eslava. Rápidamente, María Patiño se defendió diciendo que “el vestido en ningún momento llegó a publicarlo porque, al ser ella bajita, le quedaba mal”.

Asimismo, comenta que fue un acuerdo entre el diseñador y ella. Por eso, no entendía el reproche que estaba viviendo en el plató de Telecinco.

No obstante, Blanqui le enseña otro vestido del mismo diseñador que publicó en Instagram y que María Patiño no etiquetó. Ahí la presentadora intenta salir de la situación embarazosa diciendo que “si no le ha etiquetado, luego lo hará sin ningún problema”.

A esas palabras, añadía Patiño “Manuel, no quiero más vestidos. Ya está. Ya no quiero”. Con lo que concluyó el momento de desesperación de la colaboradora de Mediaset.

María Patiño sale perjudicada tras hablar de la tienda de su excompañera

Previamente al momento incómodo, Blanqui estaba defendiendo a su amiga, Raquel Bollo, quien es dueña de una tienda de moda y ha sido acusada en varias cuestiones.

Asimismo, María Patiño comenta que varios testigos, como Aguasantas, quien trabajó con Raquel, aseguran que “utilizaba ropa en los programas y, luego, la vendía sin lavarla previamente”. También, “compraban ropa en el mercadillo por menos de diez euros y luego la vendían por más de 100 euros”.

“Las prendas no se vendían usadas. (...) Son sesiones que se les hace a muchísima gente y, cuando venían de vuelta, se llevaban a la lavandería, se preparaban y se vendían. Incluso había clientas a las que se decía que el único producto que les queda era el que tenía Raquel. En ningún momento, se ha mandado ningún producto empleado y sin lavar”, explicaba Blanqui tras las acusaciones de María Patiño.