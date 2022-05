Santiago Segura paraliza a sus fans al revelar el día que estuvo al borde de la muerte

Santiago Segura fue uno de los invitados en la última entrega de Encuentros Inesperados. El actor junto a otros tres rostros conocidos reflexionó acerca del paso del tiempo. Además, el cineasta aprovechó para contar una anécdota que dejó boquiabiertos a los allí presentes y a los espectadores.

Mamen Mendizábal, presentadora del programa, preguntó a los famosos invitados sobre si alguna vez han estado al borde de la muerte. Y ante la atenta mirada de Juan José Millás, Bibiana Fernández y Susana Díaz, el actor confirmó que sí. “Muy desagradable”, añadía Santiago Segura cuando comenzó a relatar su vivencia.

“Hace dos meses, me levanté a orinar y antes de sacármela, se me fue todo a negro y me caí”, confesaba. Y no todo acabó ahí, ya que esa caída tuvo graves consecuencias porque “se me reventó la oreja”. Santiago Segura relató que “me dieron 12 puntos y si me llego a dar en la sien…”.

Unos segundos más tarde, el director de cine confirmó que los médicos le dijeron que “fue un síncope vasovagal”. Santiago Segura se asustó mucho debido a que “me levanté en un charco de sangre, me toqué y dije ‘me he matado', pero no”. Desde entonces, el cineasta tiene miedo a que le vuelva a ocurrir en cualquier sitio: “Imagínate que me pasa esperando el metro”.

El resto de invitados también se manifestó acerca de esta cuestión. Bibiana Fernández contó que tuvo un accidente de coche. Mientras conducía cogió el teléfono antes de incorporarse a un desvío y otro conductor le sorprendió de tal forma que perdió el control del vehículo.

"El de al lado me pitó y en una especie de pánico que me entra, pegué un volantazo", relataba la tertuliana. Debido a esta acción, Fernández confesó que "el coche se dio la vuelta y empecé a conducir marcha atrás". No obstante, todo quedó en un susto y no hubo heridos.

| Europa Press

Aprovechando la ocasión, Susana Díaz quiso hacerle una confesión a Santiago Segura. La socialista expresó que “al principio, tus películas me daban tela de grima, para que te voy a engañar”. Algo que no sorprendió al actor, ya que “le pasa a mucha gente”.

Díaz siguió su relato y aseguró que “cuando se las ponía a mi pareja decía ‘¿otra vez’ Era incapaz y ,me sigue costando”. Asimismo, la política expresó que “me tragué la saga de Torrente y terrible”. Unas palabras que suscitaron la respuesta de Santiago Segura.

Con el objetivo de que Susana Díaz cambiase de opinión, el cineasta le habló de su nuevo enfoque profesional. “Ahora hago cine familiar, podrás disfrutarlo, ya que es mucho más bonito y entrañable”, dijo Santiago Segura mientras añadía que “me he reformado totalmente”. Y, cerrando este debate, el actor aseguró que “después del daño público que hice con Torrente, ahora es un bien común”.

El accidente doméstico con el que Santiago Segura acabó en el hospital

Aunque la historia que Santiago Segura relató en Encuentros Inesperados era desconocida para muchos, sus acérrimos sí sabían lo que le había sucedido. El director de cine contó lo que la había ocurrido y rápidamente alertó a sus seguidores que se preocuparon por su estado de salud. Asimismo, el actor tuvo que hacer un comunicado a través de sus redes sociales para tranquilizar y agradecer la preocupación.

Tras contarlo, Santiago Segura se dirigió a sus seguidores: “Miles de gracias a todos los que se han interesado por mi estado de salud”. Y, aprovechó para confirmar que su recuperación va muy bien, ya que “una vez quitados los puntos todo parece que progresa adecuadamente”.