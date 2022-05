Jesulín de Ubrique preocupa a su mujer antes del parto por un problema de salud

Jesulín de Ubrique está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida: el nacimiento de su cuarto hijo. María José Campanario sorprendió a todos cuando anunció en la revista ¡Hola!, su publicación de cabecera, que estaba embarazada. Ha estado en la sombra más de nueve meses para disfrutar del proceso en la más absoluta intimidad.

Jesulín ha regresado a la pequeña pantalla gracias a El Desafío, un concurso que le ha dado la oportunidad de demostrar su verdadera cara. Campanario ha colaborado varias veces en el programa y su última aparición ha estado cargada de tensión por un problema de salud. El ex de Belén Esteban tiene una lesión en la rodilla y casi no puede realizar una prueba importante.

Jesulín de Ubrique ha explicado que tiene dolencias desde hace un tiempo, pero no quería dejar de intentarlo porque El Desafío se merecía su compromiso. María José no ha podido reprimir las lágrimas cuando ha comprobado el coraje de su marido, está muy orgullosa de él. Lamentablemente no ha ganado el programa, pero ha quedado en cuarta posición y está recibiendo muy buenas críticas.

Jesulín sabe que su esposa está siendo vigilada por cientos de periodistas, pues le falta poco tiempo para dar a luz a su tercer bebé. Según el programa Socialité, le programaron el parto el pasado lunes 16 de mayo, aunque el dato parece incorrecto. Nadie ha confirmado que el matrimonio ya haya ampliado la familia de forma oficial, la gran noticia deberá esperar.

La odontóloga, antes del parto, ha acaparado todos los titulares porque ha vuelto a aparecer en el famoso concurso de Antena 3. Ya lo hizo en una ocasión para hacer un reto y ahora lo ha hecho para apoyar a su marido y para mandarle mucha fuerza. El diestro tiene un problema en la rodilla y no puede moverse con la agilidad a la que estaba acostumbrado, pero él no conoce limitaciones.

Jesulín de Ubrique guardará el secreto

Jesulín lleva mucho tiempo trabajando en el mundo del corazón y sabe que el nacimiento de su cuarto hijo será una noticia potente. Pero en esta ocasión no quiere ganar dinero con el bebé, como sí hizo con Julia o Andrea, pretende ser más discreto. José Antonio Avilés, colaborador del programa Viva la Vida, tiene una explicación para entender todo lo que está sucediendo.

El de Ubrique se ha dado cuenta de que exponer su vida privada genera más inconvenientes que ventajas, por eso ha cambiado de estrategia. Sus abogados le han recomendado que no hable del embarazo en público, de ahí que esté guardado el secreto. Le han ofrecido hablar en muchas revistas, pero él prefiere mirar para otro lado y esperar con ansia el parto de su mujer.

María José Campanario tampoco ha concedido ninguna exclusiva ni ha charlado con los periodistas desde que comunicó la noticia. Es cierto que aparece esporádicamente en Antena 3, pero hay una explicación: rodó el programa antes de su embarazo. Actualmente está centrada en su salud, pues ella padece una enfermedad que le ha robado la sonrisa en más de una ocasión.

Jesulín de Ubrique confiesa que está preocupado

Jesulín ha desvelado en El Desafío que tenía una lesión en la rodilla que le iba a complicar la prueba, pero quería intentarlo. Había consultado con sus médicos y tenía autorización para participar, aunque debía ser extremadamente cuidadoso. “No mejoro, pero tampoco he empeorado mucho”, les ha explicado a sus compañeros de Antena 3.

“Me está dando algunos problemillas la rodilla y aquí estoy porque a mí me tenéis que tumbar en el ring”, ha advertido. El padre de Andrea Janeiro ha logrado la cuarta posición del concurso, un mérito que nadie esperaba. Ha demostrado que es valiente y que se esfuerza al máximo por conseguir sus objetivos.