María Patiño anuncia la exclusiva más delicada de su trayectoria

María Patiño ha hablado sobre uno de los momentos más delicados de su extensa trayectoria dentro del mundo del periodismo. Durante la pasada tarde en Sálvame, la periodista anunciaba en exclusiva cómo vivió uno de los momentos más complicados con un personaje famoso. Un relato que recordó mucho a lo que ha sucedido recientemente con Miguel Frigenti y Jacobo Ostos.

Para María no fue un tema sencillo de tratar, ya que le removía mucho por dentro. Sin embargo, la periodista sacó fuerzas y reveló uno de los pasajes más turbios que ha tenido con una persona pública.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

María Patiño cuenta un episodio muy complicado

En los últimos días, no se ha hablado de otra cosa, la agresión que vivió Miguel Frigenti por Jacobo Ostos ha acaparado toda la atención. El periodista volvía a su programa durante la pasada tarde, donde contó cómo lo vivió todo.

Por otro lado, María Patiño aseguraba que, en cuanto se enteró de la noticia, llamó a su compañero de programa. La periodista se sintió muy identificada con la situación que estaba viviendo Frigenti. Y, pese a que nadie la lo esperaba en plató, María se aventuró a hablar en exclusiva sobre un episodio que vivió con otro personaje de la prensa del corazón hace muchos años.

Dicho episodio guarda muchas similitudes con el de Miguel, por ello, María quiso contarlo. Para la colaboradora no fue nada sencillo. A juzgar por su rostro y las palabras que empleó, se podía intuir que era un tema muy complicado para ella.

| Mediaset

“Viví una humillación donde nadie, a excepción de un compañero, dio la cara por mí”, comenzaba explicando la periodista. Estas palabras supusieron un gran revuelo en el plató de Sálvame. Muchos de sus compañeros no sabía a qué se estaba refiriendo exactamente la periodista.

Pero María continuó explicando: “Si algún día meto la pata, que la gente que me quiere no me aplauda, que me riña”. En ese momento, Antonio Montero preguntaba a su compañera sobre si se refería a lo que ocurrió hace años con Antonia Dell’Atte.

Entonces, María confesaba en exclusiva uno de los momentos más complicados de su trayectoria. La periodista y la modelo italiana vivieron un tenso enfrentamiento donde ambas se agredieron:

“Yo viví una situación similar en el pasado y quise contarle… cambiamos opiniones de cómo nos sentimos los dos”, confesaba la periodista.

🔴 María Patiño decide confirmar el SECRETO A VOCES sobre su familia

El enfrentamiento de María Patiño y Antonia Dell’Atte

Los hechos ocurrieron en 2005, y se trata de uno de los capítulos más duros que María Patiño ha vivido en su trayectoria. El altercado ocurrió en El Casino de la Exposición de Sevilla, donde la modelo italiana llamó “pitufa” a la periodista. Minutos después, ambas volvieron a encontrarse en la pista de baile y Antonia le propició una bofetada en la cara a María.

| GTRES

La periodista tampoco se quedó de brazos cruzados, ya que, como figura en la demanda, María le dio una patada a la modelo. Por estos hechos, tanto Antonia como María fueron condenados a pagar una multa de 900 y 1.350 euros, respectivamente.

La periodista nunca se ha pronunciado sobre ello en los últimos tiempos. Para María fue un episodio muy bochornoso y que no quiere revivir. Por ello, la historia de Miguel Frigenti y Jacobo Ostos le ha recordado mucho a lo que ella vivió años atrás.