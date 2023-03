Jorge Javier Vázquez se atreve a destapar el secreto de Lara Álvarez

Jorge Javier Vázquez sabe que no es nada fácil estar en la cresta de la ola en televisión y más en un reality del calado como Supervivientes. Un formato que ha comenzado esta misma semana y este ha desvelado un secreto sobre una mujer que le acompañó durante muchos años desde los Cayos Cochinos.

Jorge Javier y Lara Álvarez formaron un tándem bien avenido desde 2016 a 2022 y la audiencia siempre ha alabado el trabajo de ambos, uno en plató y otra sobre el terreno. Lo cierto es que han hecho que Supervivientes fuera el reality estrella de Telecinco muy por encima del resto.

Después de siete años, la presentadora cambió de rumbo. Durante ese tiempo, Lara ha dado lo mejor de sí para que el reality saliera adelante, pero ha decidido apartarse.

Jorge Javier cuenta el secreto de Lara Álvarez

La presentadora asturiana se echaba a un costado porque necesitaba cambiar de aires. Y en eso le ha dado la razón su compañero Jorge Javier. Un hombre que ha sido noticia en los últimos días por su flamante pódcast que ha estrenado en varias plataformas.

Jorge ha opinado sobre ese cambio de rumbo de Lara en el programa que presenta en Telecinco. Y se pone en el lugar de la televisiva, a la que seguro que la vida le depara nuevas aventuras profesionales donde seguir destacando.

Lo cierto es que en la química que había entre Lara y Jorge Javier era inigualable. Supervivientes, sabedor de que ahora puede no ser lo mismo con la sustituta de Lara, ‘la chica del tiempo’ Laura Madrueño, espera que no se note demasiado este cambio.

Jorge Javier ha dejado claro que Lara tenía una magina inigualable, ese era su secreto para triunfar. Piensa que sin ella nada será lo mismo, pero cree que Laura Madrueño también lo va a hacer a las mil maravillas.

Jorge Javier opina sobre la marcha de su compañera de Telecinco

Antes de comprobar si hay feeling entre ambos (se conocen desde aquel temporal Filomena donde Laura Madrueño se hizo mediática), Jorge Javier ha querido expresarse sin tapujos. Y es que no ha sido sencilla la decisión de su compañera favorita de Supervivientes.

“La comprendí porque son muchos años perdiendo el contacto con tu realidad durante tantos meses fuera de tu casa. Es un trabajo duro”, ha asegurado el presentador catalán en el plató de Sálvame.

El propio Jorge Javier sabe que a veces es necesario diversificar los trabajos. Al igual que él que ha escrito libros o ha sido actor en varios teatros de España se pone en la mente de Lara. Y este ve normal que haya decidido decir ‘hasta aquí’ en su aventura en Supervivientes.

Sobre el futuro de Lara Álvarez, esta hablaba en sus redes sociales no hace demasiado tiempo. Así, exponía que se acercaban nuevos retos, “empieza una nueva etapa para mí en lo profesional y en lo personal”.

La nueva etapa profesional y vital de la televisiva

“Nuevos proyectos muy ilusionantes que me hacen muy feliz”, escribió en su cuenta de Instagram la presentadora asturiana.

Y es que Lara no solo tiene el foco en sus proyectos a nivel profesional, sino que también ha hablado sobre una futura maternidad en sus redes sociales. “Una de las mejores decisiones que tomé fue congelar óvulos. Si me preguntas si quiero ser madre, estoy más cerca del sí que del no”.

Eso sí, para ella ser madre no es un tema urgente y de momento no quiere apresurarse en ningún caso. De momento, Lara ya ha visto en Telecinco el estreno de Supervivientes 2023 sin su presencia, algo que no ocurría desde 2015.

Seguramente, se le habrá hecho raro a la excompañera de Jorge Javier Vázquez asistir desde el salón de su casa a un programa que lleva tan dentro. Un formato que tanto le ha dado a nivel profesional a la buena de Lara.