María, la novia de Camilín cuenta la triste realidad del hijo de Camilo Sesto

Camilo Blanes vuelve a estar descontrolado. El hijo de Camilo Sesto sigue preocupando a sus seres más queridos, a pesar de la tregua que les había dado estas últimas semanas.

Blanes tuvo un duro accidente a principios de año, lo que provocó que tuviera que ingresar de urgencia en un centro hospitalario. Allí permaneció varias semanas, debatiéndose entre la vida y la muerte a causa de una severa neumonía.

Finalmente sobrevivió y el tiempo que estuvo allí le sirvió también para darse un respiro en el consumo de alcohol y otras sustancias. Supuestamente y siempre según sus familiares más directos, el joven padece adicciones contra las que es urgente luchar.

Así las cosas, las semanas posteriores al ingreso hospitalario de Camilín fueron de relativa calma. Él mismo dejó verse haciendo deporte por los alrededores de su casa de Torrelodones y con mejor aspecto del que luce habitualmente.

Fue un espejismo. Las últimas imágenes que nos han llegado de Camilín vuelven a mostrarlo en un estado bastante lamentable, sin poder vocalizar y lanzando mensajes extraños.

| Instagram

Su familia ha vuelto a poner el grito en el cielo y ha lanzado un mensaje claro: "necesita ayuda".

Camilo Blanes preocupa a su novia, María, y a su madre, Lourdes

Lourdes Ornelas ejerce de portavoz de la familia más directa de Camilo. Su novia, María, sigue a su lado a pesar del lamentable estado del joven. Ella le quiere e intentará por todos los medios que se cure y salga adelante.

Ornelas y ella están desesperadas. En declaraciones a La Razón ha sido tajante: "me llevé una desagradable sorpresa al verle así. Me había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado".

| Europa Press

Lourdes, que no tiene inconveniente en hablar con la prensa sobre los excesos de su hijo afirma estar muy dolida. "Ya no se que hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por propia voluntad".

Cuando esta situación, que no es nueva, se daba en México, donde han vivido madre e hijo muchos años, ella podía sobrellevarlo mejor. "Allí conseguía ingresarle, pero en España es distinto que allí".

Camilo es rico, tiene casa propia y autonomía para hacer lo que le plazca con su dinero. Su padre le dejó una herencia valorada en varios millones de euros que Camilín ahora está dilapidando.

María, la novia de Camilín, no lo ha abandonado

Según ha explicado Lourdes, María sigue al lado de Camilín, a pesar de los rumores que apuntaban a que habían roto. No es así, según Lourdes: "están juntos y María y yo nos turnamos para cuidar a Camilo, que ahora nos necesita más que nunca". Eso decía mientras el joven estaba ingresado en el hospital.

Ella y su suegra viven con angustia la situación actual. "Confío en que mi hijo recapacite, que entienda que no puede seguir así y que busque esa ayuda profesional. Por su bien y el de todos".

▶️ Camilo Blanes pone su vida en peligro y decepciona a su madre

Hasta hace poco, Camilo Blanes tenía a una mujer mexicana contratada como personal de servicio. Ella le ayudaba a mantener la casa mínimamente limpia y ordenada. Desde hace un tiempo está solo, ya que la despidió y tampoco quiere que su madre o su novia se trasladen a vivir con él.

Sí que frecuentan la casa, según algunos testigos del pueblo, amigos y conocidos que visitan a Camilo de forma bastante regular. Según estos testigos, allí se celebran largas fiestas y todo queda hecho un desastre, lleno de suciedad y desorden.

Parece que Camilo no ha podido mantenerse sobrio, tal como prometió a su familia y que vuelve a necesitar ayuda urgente. El principal y no único problema es que él no es consciente de ello.