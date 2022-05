María, mujer de Santiago Segura, confirma los rumores sobre el estado de su marido

Santiago Segura ha sufrido un cambio físico en los últimos tiempos que sigue sorprendiendo a sus seguidores cada vez que se muestra en público.

Segura y su transformación física ha dejado sin palabras a propios y extraños. Su mujer, María Amaro, es la primera que está orgullosa del cambio radical en la vida del actor.

A todos nos llamó la atención la aparición de Santiago Segura para promocionar A todo tren. Destino Asturias en El Hormiguero.

| Instagram

Y es que el cambio no pasaba desapercibido para los espectadores de El Hormiguero. El cambio físico del cineasta era notorio y muchos se preguntaban cómo había conseguido bajar tantos kilos en tan poco tiempo.

Santiago Segura deja asombrada a su mujer tras su cambio radical

El caso es que el actor y director español ha seguido una estricta dieta que le ayudó a perder peso y cambiar su fisonomía de forma espectacular.

"Estaba hecho una bola, pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones", confesaba el humorista.

| Europa Press

"Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio", admitía Santiago Segura. "He llegado a pesar 116 kilos y de repente he bajado a 80".

"En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven", afirmó hace unos meses en el plató de El Hormiguero.

En aquella entrevista, Santiago Segura confesó cuál es su secreto para bajar tanto de peso. Y contó que es muy selectivo con la comida y lleva a cabo el famoso ayuno intermitente.

Santiago Segura: "No se lo recomiendo a nadie"

"Yo en mi mente digo que no me voy a pasar como me pasaba antes, que comía bollería industrial o cualquier mierda. Ahora digo que si hay algo que esté espectacular, me paso", expresaba Santiago Segura.

| GTRES

A su vez, el cineasta desveló que puede llegar a estar un día y medio sin comer. Eso sí, este considera que no es una práctica demasiado aconsejable. "No se lo recomiendo a nadie, pero, sí, yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas", afirmaba.

"En la prehistoria el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", contaba para contrarrestar las críticas hacia esa dieta. Lo que sí ha puesto de manifiesto es que esa dieta "le funciona a él, pero no es recomendable para todo el mundo".

Santiago Segura alerta de los peligros de la obesidad

En otras declaraciones a la agencia Europa Press, Santiago Segura reconocía que "no ha sido fácil, es un mundo muy duro de sufrimiento. La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe", sentenciaba el actor, dejando patente su problema con la comida.

| GTRES

Esto se vio claramente en las imágenes de los inicios de su carrera artística, allá por los años 90. Y es que en películas como El día de la bestia, pudimos ver a Segura sufriendo obesidad.

La dieta que sigue Segura puede ayudarte a perder peso, pero también puede tener el efecto opuesto. Así, es recomendable estar atento al tipo de alimentación con la que terminas el ayuno.

Si tras hacer ese esfuerzo tu alimentación se basa en productos calóricos y perjudiciales para la salud, no es fácil que pierdas peso. Por último, hay que señalar que muchas famosas se han acogido a esta misma dieta, como Tania Llasera, Vicky Martín Berrocal o Elsa Pataky.