María Amaro, mujer de Santiago Segura, confirma el secreto a voces sobre su estado

Santiago Segura se ha consolidado como una de las mejores figuras del cine de nuestro país. Y no solo por Torrente, las películas que más éxito han tenido de su carrera.

Es actor, guionista, productor y director de cine, lo que le ha permitido aprender de los mejores y cosechar su propio éxito. Además, forma parte del mundo de la televisión y colabora en los programas de mayor éxito.

Ahora se encuentra inmerso en El Desafío, el programa presentado por Roberto Leal en Antena3. Como jurado del talent show, demuestra sus dotes para calificar las pruebas físicas de los concursantes.

Con su humor y desparpajo ha sabido cautivar al telespectador, que quiere verle cada viernes noche en televisión.

No obstante, en la vida de Santiago Segura no todo es color de rosa. De hecho, no está atravesando su mejor momento y los titulares de la prensa así lo demuestran.

El mal momento de Santiago Segura

Con el apoyo de sus familiares, entre los que se encuentra su mujer, María Amaro, está superando un bache que le ha llegado de improvisto.

Santiago Segura lo hacía público en sus redes sociales, donde lloraba la pérdida de un gran amigo. Se trata de Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez, con quien el actor mantenía una buena relación de amistad.

Santiago Segura confesaba sentirse abatido y sorprendido por el inesperado fallecimiento de su amigo. “Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, (no estés tan tranquilo chato, que esto es así)“.

“Y te quedas con cara de gilipollas. Porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar”, narraba en sus redes sociales.

Santiago Segura, “desolado”

El actor se dejó llevar por el dolor y escribió el terrible sentimiento que le ocasionaba la pérdida de su gran amigo.

“No nos hemos podido despedir Carolo, te has ido de manera totalmente brusca e inesperada. Dejas desolación entre tus amigos porque te hacías querer”, escribía.

Santiago terminaba su escrito con unas palabras dedicadas a Terele Pávez, con quien también mantenía una estrecha relación de amistad.

“Ahora ya estarás con tu madre, pienso, para darle algo de poesía a una situación deprimente. Para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido. DEP”, concluía.

María Amaro, el gran apoyo de Santiago Segura

Tras este golpe, Santiago Segura se ha refugiado en sus familiares y amigos, pero sin duda, su gran apoyo es María Amaro, su mujer.

Llevan juntos desde hace dos décadas y tienen dos hijas en común. Se conocieron durante el primer rodaje de Torrente y desde entonces la pareja no se ha separado.

María Amaro siempre se ha mantenido en un segundo plano, al margen de la profesión de su marido. Ella también se dedica al mundo del cine y la televisión, aunque detrás de las cámaras.

Es maquilladora y sigue apasionada de su profesión desde que empezó a trabajar a los 19 años. Junto a Santiago Segura y sus dos hijas vive en Madrid, en pleno centro.

Gran Vía es su hogar y a pesar de la profesión de Santiago Segura, la pareja pasea habitualmente por las calles de la capital.

Santiago Segura llora otra pérdida

Aunque no es muy habitual que Santiago Segura muestre sus sentimientos, hace una semana lloraba en sus redes sociales otra pérdida.

Decía adiós a Silvia Gambino, de 57 años, que fallecía por culpa de un cáncer. Santiago Segura se emocionó y no dudó en reconocer lo buena profesional que era la actriz.

"Estaba preparando una función de teatro de protagonista cuando le diagnosticaron el cáncer a pocos días del estreno, que tuvo que suspender. Pensaba que lo había superado. Ha tenido muy mala suerte, es una noticia muy triste”, escribía.