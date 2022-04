María del Monte reconquista a la mujer que le partió el corazón

María del Monte es una de las cantantes más respetadas de la prensa del corazón porque siempre ha tenido una respuesta amable para los reporteros. No se siente cómoda siendo la protagonista de la noticia, pues quiere que únicamente se hable de su trayectoria artística. Sin embargo, respeta el trabajo del mundo rosa y jamás ha sufrido ningún desencuentro del que tenga que avergonzarse.

María del Monte empezó a ocupar las páginas de las mejores revistas de crónica social por su amistad con la tonadillera Isabel. Disfrutaban de un vínculo tan estrecho que la viuda de Paquirri quiso que María del Monte fuera especial su hija. En este momento empezó una historia bonita que terminó de forma abrupta, aunque cabe la posibilidad de que los protagonistas escriban otro final.

María se había comprometido con los responsables de Viernes Deluxe a conceder una entrevista, pero ha tenido que cambiar de planes. Se ha contagiado de coronavirus, así que tiene que estar aislada y no ha podido personarse en las instalaciones de Telecinco. “El bichito ha venido a visitarme, me hice la prueba antes de salir y lo cauto es estar donde estoy”, ha explicado.

María ha prometido asistir a su cita en cuanto le sea posible, pues tiene muchas ganas de hablar con Jorge Javier Vázquez. “Nos vemos prontito tengo entendido”, le ha empezado diciendo al presentador del programa. “No sé si recordarás una conversación que mantuvimos al principio de la pandemia, sé lo que no quiero y es pasar miedo”.

Del Monte ha reconocido que ha atravesado temporadas complicadas, por eso prefiere ser prudente y protegerse del coronavirus. “He pasado miedo, la verdad es que ha sido un tiempo difícil y duro para todo el mundo”, ha deslizado en un tono amable. También ha aprovechado para mandarle un mensaje a la joven que le robó el corazón: la hija de Isabel.

María del Monte hace una promesa

María le ha asegurado a Jorge Javier Vázquez que estaba deseando sentarse en Viernes Deluxe, pues lleva mucho tiempo callada. “Tenía ganas de hablar contigo con la serenidad y el arrojo que dan los años, tenía muchas ganas de estar allí esta noche”. El presentador ha aprovechado que Isa Pantoja estaba en plató para crear un momento emotivo.

Del Monte es la madrina de Isa, pero Isabel se enfadó con ella hace muchos años y no se han vuelto a ver. Está dispuesta a retomar el contacto con la joven, pues sabe que no es responsable de lo que sucedió con la viuda de Paquirri. Ella quiere reconquistar a la artista, de hecho le ha mandado un mensaje cargado de sentimiento.

Isa sentía adoración por la amiga de su madre, pasaban mucho tiempo juntas y disfrutaban de una complicidad envidiable. “Nana, espero que te recuperes pronto. Yo también te quiero y siempre te voy a querer”, le ha dicho en un tono amable.

La hija de Pantoja llama a María “nana” porque cuando era pequeña no era capaz de pronunciar su nombre al completo. La cantante hará todo lo posible, si ve oportunidad, de hablar con la joven para intentar recuperar el tiempo perdido.

María del Monte se mantiene firme

María del Monte es horada y nunca ha traicionado a Isabel, a pesar de que la tonadillera no se ha portado bien. Podría haber contado el motivo por el que discutieron, que es la misma razón por la que ya no tiene relación con Isa. Pero es honesta y no traicionará a una persona que ha formado parte de su círculo íntimo.

“Isa es una persona a la que quiero mucho y ella lo sabe”, ha comentado durante su intervención en Viernes Deluxe. La joven le partió el corazón, aunque no fue su responsabilidad porque en aquella época dependía de la voluntad de su madre. Es cierto que cuando ha crecido tampoco ha intentado reconquistar a su madrina, pero quizá haya una razón que explique todo.