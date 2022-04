Isa Pantoja esconde al empresario que se ha metido en la pareja

Isa Pantoja es consciente de que pertenece a una de las familias más influyentes de la crónica social, por eso tiene tanto cuidado. Prefiere no hablar de ciertos temas, a pesar de que la prensa maneja datos verídicos y hay secretos que se han convertido en noticia. Uno de los asuntos que más le preocupa es la delicada situación financiera de su madre Isabel.

Isa se ha quedado realmente sorprendida tras escuchar la información que ha emitido el programa Viva la Vida, espacio presentado por Emma García. Supuestamente Isabel está a punto de perder Cantora, la famosa finca por la que está enfrentada a su hijo Kiko Rivera. En el citado medio aseguran que las autoridades han pasado a la acción y que le han dado un ultimátum a la cantante.

| Instagram

Isa sabe que su madre ya ha encorado una solución: va a hacer una gira en América con la que ganará el dinero suficiente para sanear sus cuentas. El portal Vanitatis asegura que la tonadillera viajará acompañada de su hermano Agustín, el único hombre que se ha ganado su confianza. Pero en esta pareja se ha metido alguien, un empresario que está negociando el sueldo de la viuda de Paquirri.

Isa ha ocultado esta noticia porque no quiere tener problemas con Isabel, no quiere comprometerla y prefiere no hablar de ella públicamente. Pero es plenamente consciente de que la tonadillera pretende triunfar en el extranjero y que su talento solucionará sus problemas económicos. La reina de la copla, según informa Vanitatis, ganará un millón de euros con sus nuevos conciertos.

Isa Pantoja conoce los planes millonarios de Isabel

Isa, también conocida como Chabelita, trabaja de colaboradora en El programa de Ana Rosa y tiene que dar explicaciones sobre ciertos temas. En los últimos tiempos ha alcanzado una gran popularidad porque siempre ofrece datos interesantes, a pesar de que no filtra nada comprometido. La joven está convencida de que su progenitora dejará atrás la mala situación que está atravesando.

| GTRES

La joven Pantoja es consciente de los rumores que existen sobre su familia, pero ella solamente explica lo que le afecta de forma directa. Hace un tiempo decidió romper su relación con Kiko Rivera, pues el DJ vendió uno de sus grandes secretos en una revista. Desveló que había intentado quitarse la vida en Cantora, la finca que tantos problemas está generando.

Un empresario sabe que Isabel necesita ayuda y que está a punto de perder todo su patrimonio, por eso le está ayudando tanto. El problema es que se está metiendo en la pareja que forman la cantante y su hermano Agustín, un equipo que parecía indestructible. Algunos periodistas acusan a Agustín de tener mala mano en los negocios, por eso el nuevo amigo de la artista ha pasado a la acción.

Isa Pantoja y los 100.000 que salvarán su patrimonio

Isa prefiere mantenerse lejos del conflicto, por eso no se ha pronunciado sobre el futuro de su madre, a pesar de que sabe la verdad. La tonadillera está negociando con un empresario que le hará ganar 100.000 euros por cada concierto que ofrezca en América. Vanitatis no ha aportado demasiados datos para proteger su identidad, pero es el mismo representante que trabajó con Camilo Sesto.

Chabelita sigue con sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa y sus compañeros le han cogido un cariño enorme. Entienden que su situación es delicada y le preguntan con prudencia, pero ella siempre tiene respuesta para todo. Atrás quedó su pasado conflictivo, ahora se ha convertido en el miembro más popular de su familia.

La joven sabe que el dinero que Isabel ganará en América salvará un patrimonio que ella pretende heredar en un futuro. Actualmente no está interesada en el dinero de su progenitora, pero es consciente de que en algún momento terminará en sus cuentas bancarias. El empresario que se ha acercado a Pantoja conseguirá que la situación cambie de un momento a otro.