Santiago Segura, conmocionado por la pérdida de su gran compañera

El mundo del espectáculo está de luto y con él Santiago Segura. El cineasta español ha tenido que decir adiós a una de sus compañeras de profesión.

Se trata de la polifacética actriz Silva Gambino de 57 años que nos ha dejado este lunes, 4 de abril, debido a un cáncer.

Silvia fue una actriz con una extensa trayectoria profesional que abarca el mundo del cine, el teatro y la televisión. Aunque, sin duda, donde alcanzó la fama fue en Noche de Fiesta o interpretando a Asun en Escenas de Matrimonio.

Santiago Segura lamenta la muerte de la gran actriz Silvia Gambino

Ante esta triste pérdida, Segura no ha dudado en expresar su pesar y emocionarse por el recuerdo que tiene de ella. Según él, era una "excelente compañera con una gran vis cómica".

El director consideraba a Silvia como una mujer extraordinaria y ha remarcado alguna de sus bondades. "Muy simpática, divertida, cariñosa", así la definió Santiago Segura.

| Europa Press

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de rememorar el primer recuerdo que tenía de ella. "Me gustó desde la primera vez que la vi en un papelito en la película Truhanes", decía el showman.

Por supuesto, Santiago Segura se refería a la una comedia española de 1983. En ella, la actriz tiene una intervención encarnando a Esther, un personaje secundario.

Pero la relación entre Santiago Segura y Silvia va más allá. En el año 2005 tuvieron la oportunidad de trabajar juntos. El motivo no era otro que la tercera entrega de su saga más popular.

| Torrente

En Torrente 3: El Protector, Silvia tenía un papel hilarante y clave en toda la trama. El director escogió a Gambino para encargar a Giannina Ricci, una popular política que va de visita a España con el objetivo de cerrar una multinacional que atenta contra el medioambiente.

Por supuesto, el encargado de su seguridad y protección no podía ser otro que José Luis Torrente.

| Torrente

Ahora, la cómica planeaba el regreso a los teatros, según ha confirmado el propio Santiago Segura.

"Estaba preparando una función de teatro de protagonista cuando le diagnosticaron el cáncer a pocos días del estreno, que tuvo que suspender. Pensaba que lo había superado. Ha tenido muy mala suerte. Es una noticia muy triste".

Resulta trágico ver cómo esta dura enfermedad se ha cobrado la vida de alguien con tantos planes y proyectos como ella. Aunque, su recuerdo vivirá eternamente gracias a su magnífico legado y al cariño de tantas personas que la conocieron y amaron.

Santiago Segura, que trabaja actualmente en El Desafío junto con Jesulín de Ubrique, ha sido uno de los grandes afectados por esta pérdida. Aunque no el único. Personajes icónicos del mundo del cine, el teatro y la televisión han querido expresar su pesar por esta triste noticia.

Es el caso de su íntimo amigo Ángel Garó. El cómico estuvo muy ligado a ella profesionalmente. Durante 12 años, ambos compartieron los platós de diversos programas producidos y dirigidos por Jose Luis Moreno.

"Silvia era una gran profesional, que estuvo desaprovechada. Estuve hablando con ella hace unas semanas y no sabía nada de lo de su enfermedad. Esto es una pérdida muy fuerte para todos. No me lo esperaba", fueron las declaraciones de Garó.

Las palabras del cómico nos dan una pista sobre la tremenda discreción de la que ha hecho gala con respecto a su enfermedad. No es de extrañar la conmoción que ha causado la inesperada y trágica noticia.

Tanto en Santiago Segura y el resto de compañeros de profesión, como en el público que tantas veces se ha reído con ella.