Manuel Díaz 'El Cordobés' se entera de la triste razón que tiene su padre para hablar

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha estado media vida luchando para que se le reconociera como hijo legítimo de su padre. Después de casi medio siglo peleando, el diestro por fin consiguió lo que tanto ansiaba.

En 2016, el padre de la influencer Alba Díaz Martín logró presentar la prueba definitiva para demostrar que por sus venas corre la sangre del quinto Califa del Toreo.

| Trendings

Para la demanda de paternidad, Manuel Díaz aportó una servilleta. La había utilizado su padre (cuyo apodo taurino es también 'El Cordobés') después de beber agua en un hostal. El ADN de dicha servilleta fue comparado con el suyo y, finalmente, la Justicia adjudicó su paternidad a este veterano torero.

A pesar de que consiguió su meta, 'El Cordobés' hijo tuvo que esperar casi un año para escuchar de boca de su padre que era hijo suyo.

"Los dos llevan la sangre fuerte de su padre, sangre del Quinto Califa", dijo el veterano torero durante un festejo taurino en Morón de la frontera, en el que coincidieron Manuel Díaz y uno de sus hermanos.

Una pregunta antes de seguir: ¿Es Manuel Díaz el mejor torero de todos los tiempos?

Sin embargo, nunca se llegó a producir un acercamiento entre padre e hijo. Ahora, el exmarido de Vicky Martín Berrocal se ha enterado de los motivos que han movido a su padre a tener contacto con él.

Manuel Díaz habla del acercamiento familiar

Manuel Díaz 'El Cordobés' no ha tenido una vida fácil. Desde muy joven, el torero ha tenido que luchar con todas sus fuerzas para conseguir cerrar uno de los episodios más tristes y oscuros de su vida.

Después de más de cinco años sin producirse ningún acercamiento entre ellos, el torero por fin se ha enterado de la triste razón que ha movido al diestro a buscar una reconciliación con su hijo.

| GTRES

Y es que, tras varios problemas de salud, este hombre de 85 años tuvo que someterse a dos operaciones de corazón. Después de ver cómo de efímera es la vida, este veterano torero decidió tenderle una mano a su hijo Manuel Díaz durante el acto de inauguración de la Fundación que lleva su mismo nombre.

"Estamos ahí. Todo llegará. Yo le he dado mi teléfono y que me llame él cuando quiera", aseguró el padre de Alba Díaz Martín. "Todo llega. Desde aquí le mando un saludo también, con mucho cariño, hombre. ¡Cómo no! Pero bueno, poquito a poco".

▶️ Manuel Díaz, El Cordobés, habla muy emocionado: pronto voy a cumplir mi sueño

Manuel Díaz decide perdonar lo que le han hecho

Manuel Díaz quiere tener una relación normal con toda su familia. Por eso, y a pesar de todos los problemas que ha tenido para conseguir ser reconocido como hijo legítimo del Cordobés, ha asegurado que a día de hoy no le guarda rencor.

El pasado mes de octubre, el diestro acudió a Lazos de Sangre donde habló, entre otras cosas, de su actual relación con su padre.

Durante su visita a este programa de TVE, Manuel Díaz aseguró que ya había perdonado a su progenitor. "Ha sido muy valiente y a la vez, muy cobarde".

| Cedida

"No se puede obligar a nadie a que quiera, pero sí se puede reivindicar el derecho a tu verdad y a existir. Uno nace porque alguien hace posible que esa vida surja", dijo Manuel.

Aprovechando su intervención, el invitado quiso compartir cómo fue su primer acercamiento con su padre. "Me dicen: 'El Genio' quiere invitarte a que te vengas a la finca de Ramón Sánchez a torear unas vacas con él y tráete a los niños si quieres".

Sin pensárselo dos veces, Manuel Díaz les dio una respuesta. "Yo le digo que me haría una ilusión tremenda, pero dile que si él quiere yo cojo mi coche y me tomo un café con él ahora mismo. Quiero cinco minutos con él porque a lo mejor después de esos cinco minutos ni traigo a los niños ni toreo vacas".

Aunque esta conversación no terminó como él esperaba. Al día siguiente de mantener esta charla salió publicada una noticia en la que se aseguraba que Manuel Díaz había rechazado encontrarse con su padre.