Alejandra, la hija de Raphael que también ha perdido a su marido de forma inesperada

Alejandra Martos es la hija menos conocida de Natalia Figueroa y Raphael.

La familia del artista de Linares siempre ha querido pasar desapercibida y estar en un segundo plano, pero no lo consigue. Normal cuando el pilar familiar es uno de los artistas más emblemáticos de España.

Alejandra és la mediana de los hermanos Martos. Actualmente tiene 48 años y se sabe muy poco de su vida privada. De hecho, siempre ha rehuido las mieles del espectáculo y se ha mantenido alejada de los focos que iluminan a sus padres.

A pesar de ello, cuando ha habido algún varapalo sentimental o personal también se ha sabido. A sus hermanos Manuel (el menor) y Jacobo (el mayor) les hemos seguido más la pista, pero ella siempre ha quedado en un segundo plano. Hasta ahora.

Alejandra Martos se separa de su marido

Alejandra Martos se casó en 2001 con Álvaro de Arenaza, con quien ha tenido dos hijos, Manuela que actualmente tiene 19 años y Carlos, de 16. Alejandra. Son dos de los ocho nietos que tiene Raphael junto a su mujer de toda la vida, Natalia Figueroa.

Alejandra y Álvaro han vivido muchos años felices, pero no pudieron superar sus diferencias y se separaron oficialmente en 2020. No obstante, hacía ya un año que no vivían juntos. Alejandra ha seguido el camino de sus hermanos. Manuel Martos también está separado de Amelia Bono y Jacobo, su hermano mayor, se separó hace ya años de la actriz Toni Acosta.

Se puede decir que las parejas no duran en el entorno de Raphael. Todas, menos la suya con Natalia Figueroa, inquebrantable tras décadas de amor.

Alejandra Martos trabaja como restauradora en el Museo Thyssen desde hace casi 20 años. El interés por el arte le llegó por el arte, pues en su casa ya se coleccionaban obras cuando era ella pequeña. De hecho, vio que podía dedicarse a ello cuando sus padres la mandaron a reparar parte de su colección de iconos rusos.

Su trabajo es minucioso, muy técnico y de carácter científico. A menudo, puede estar varios meses e incluso años trabajando en una misma obra para restaurarla completamente. Este trabajo le va como anillo al dedo a Alejandra, que es discreta y ya desde pequeña fue una niña obediente y responsable.

La boda de Alejandra Martos y sus secretos mejor guardados

A su boda acudieron muchas celebridades y grandes personalidades de España, "amigos de la casa", como ella los define. Desde José María Aznar a José Bono, pasando por Rocío Jurado, Alaska o Lina Morgan. Ella no da nombres, ni cuenta ninguna anécdota, haciendo gala de su discreción.

El padrino de boda fue Raphael, como manda la tradición.

Su ya exmarido, ha sido uno de los responsables de marketing de Telefónica y ha trabajado también en una importante cadena de hoteles de lujo en América Latina. Precisamente, Alejandra y sus hijos estuvieron viviendo en México durante 4 años, acompañándole durante su estancia allí.

Alejandra Martos vive actualmente en España, donde su día a día transcurre entre su trabajo, su familia y sus aficiones.

Su instagram, con menos de 5.000 seguidores muestra su perfil más humano, discreto y sin ganas de popularidad de ningún tipo.

Entre sus publicaciones más entrañables, ha dedicado un feliz día a todos los restauradores como ella. También comparte publicaciones y momentos especiales con su familia y conciertos o logros profesionales y artísticos de su padre.

También una foto de ella sonriente con una discreta tarta para celebrar su 47 cumpleaños. Alejandra Martos ha logrado ser la más normal de la familia de un artista que, a sus 78 años, sigue siendo un referente para nuevas y viejas generaciones de nuestro país.