David García, novio de Gloria Camila, sabe que la relación se ha roto por el insulto

David García, yerno del torero José Ortega Cano, sabe lo que sucede en la familia, a pesar de que jamás se ha pronunciado al respecto.

Es consciente de que su novia Gloria Camila Ortega está bastante molesta porque el clan ha protagonizado un nuevo desencuentro. Esta vez ha venido de la mano de Ana María Aldón y Conchi Ortega, hermana del mítico maestro.

David García se dedica al mundo del deporte y no tiene intención de formar parte de la crónica social, aunque es un personaje muy buscado. El joven sabe que la relación entre Ana María y Conchi Ortega está completamente estancada y todo bien a raíz de un presunto insulto.

Muchos periodistas aseguran que la hermana del torero insultó a la diseñadora, algo que ella misma ha llegado a reconocer.

David mantiene una relación cordial con Conchi, quien asumió en 2020 que no había hablado bien de Ana María Aldón.

"Yo mi móvil no lo manejo muy bien, entonces me llamaron y lo dejé puesto. Después me llamo mi tía y me dice: «¿Qué, has visto a tu cuñada?» y le dije esa palabra".

David podría desconocer el insulto que la tía de Gloria Camila le dedicó a Ana María, pues ninguna de las dos quiere recordarlo. “No sé por qué me salió ese taco, la gente cuando vamos para viejas nos volvemos muy picantes”, comentó Conchi intentando justificarse.

Lo único que está claro es que la relación entre las cuñadas es prácticamente inexistente.

Gloria Camila, colaboradora del programa Ya son las 8, ha roto su silencio para manifestar su desacuerdo con todo lo que está sucediendo.

No quiere que su familia se enfrente en los platós de televisión y no acepta que salgan a la luz determinados conflictos.

David García, sorprendido por la actitud de Gloria Camila

David es consciente de que Gloria Camila Ortega está sufriendo, pero nunca habría imaginado que la joven fuera tan sincera. Conchi Ortega, tía de la colaboradora, llamó por teléfono al programa Viva la Vida para mantener una conversación pública con Ana María. Gloria considera que este gesto se podría haber evitado porque no quiere que su familia se enfrente en televisión.

Gloria Camila ha sido tajante en Ya son las 8: “Igual que dije que Ana María debería tratar los temas dentro de casa, esto está fuera de lugar”. La tertuliana piensa que la intervención de Conchi “no le hace bien a nadie”, pero eso no es lo peor de todo.

Lo más grave es que José Ortega Cano, que según Gloria “es el importante”, está sufriendo y las discusiones escarban en la herida.

García sabe cuáles son las normas de su novia, por eso él nunca ha dado ningún problema en los medios de comunicación. “No soy partidaria de lavar los platos sucios fuera de casa. Hay veces que es importante aclarar cosas, pero yo no comparto esta llamada, ni comparto el rifirrafe, ni el echarnos en cara cosas”, explica Gloria.

David García, expectante: “Siempre estamos dando la nota”

David sabe que Gloria Camila mantiene una relación de plena confianza con José Ortega Cano, así que es posible que se sincere con él. Pero no le va a hablar de la conversación que tuvieron Ana María y Conchi en Viva la Vida porque no quiere aumentar la tensión.

La colaboradora de Ya son las 8 ha prometido que no tratará con su padre este tema porque no quiere preocuparle más de la cuenta.

“Yo estaba en Sevilla en la boda y mi padre en un bautizo, entonces no sé. No he hablado detalladamente con él de esto y no lo voy a hacer porque es remover más temas. Cada semana es algo nuevo, siempre estamos dando la nota y generando polémica”, comenta la colombiana.

García maneja información privilegiada sobre la familia de Gloria, por eso su testimonio es tan interesante.

Pero todo el mundo sabe que es imposible hablar con él, al menos de forma pública. Guardará todos los secretos que sean necesarios porque es un joven responsable que se ha ganado la confianza del Ortega Cano.