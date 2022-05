Manuel Díaz 'El Cordobés' rompe el silencio y cuenta la verdad sobre su padre

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha visto cumplidos uno de los sueños de su vida. El torero está viviendo un momento inmejorable en su vida. A nivel profesional, las corridas de toro pueden volver a celebrarse tras levantarse las restricciones pandémicas.

Este hecho ha reactivado una de los actos sociales y culturales de más enjundia en España y Manuel Díaz 'El Cordobés' es uno de sus máximos exponentes. En el ámbito personal, Manuel sigue casado con Virginia Troconis, la mujer con la que lleva unido durante muchos años. Están tan enamorados como el primer día.

Los tres hijos del diestro también le aportan muchos momentos de felicidad. Alba, la mayor, ya se ha independizado, pero sigue teniendo en él un referente y un modelo a seguir.

| Europa Press

A este sabroso pastel vital de Manuel Díaz 'El Cordobés' solo le faltaba una guinda que parece que está muy cerca de llegar. Después de años de reclamar públicamente su sitio a su padre, parece que por fin, esto podría producirse.

Manuel Díaz 'El Cordobés' habla de la relación familiar recompuesta

Durante años, el torero de Córdoba se negó a reconocer a Manuel Díaz 'El Cordobés', como a su hijo. Hay una sentencia judicial que lo determina y el parecido es más que razonable. Sin embargo, en estos últimos tiempos, padre e hijo están recuperando el tiempo perdido y avanzan, paso a paso, hacia una reconciliación.

▶️ Manuel Díaz confirma los rumores sobre la relación con su padre Manuel Benítez El Cordobés

Manuel Díaz 'El Cordobés' lo ha contado emocionado. "Os voy a decir la verdad porque siempre habéis querido que sucedieran cosas bonitas en mi vida. Estoy tranquilo, feliz, haciendo las cosas con calma.

El diestro ha soltado la noticia esperada: "ha habido un acercamiento muy importante". Sin confirmar si ya se han visto o no, admite "estar tranquilo" y opta por no precipitar nada. "Quiero que todo vaya con calma y que no se estropee".

Las "cosas bonitas' en la vida de Manuel Díaz 'El Cordobés'

La cara de felicidad del padre de Alba Díaz, habla por si sola. Pese a ello, prefiere ser prudente y "echarle cabeza a las cosas porque ahora sí que de verdad creo que la vida nos está dando una oportunidad muy bonita y ya está".

No puede decir nada, no sabemos si por privacidad o porque lo va a hacer en la portada de una revista previo pago de una cuantiosa cantidad.

Afirma estar feliz y cree "que todo está tomando sentido en mi vida". Tras tantos años reclamando el cariño de su padre, si ahora ve este contacto más cerca, es lógico que sienta que cierra una etapa vital llena de dolor y nostalgia.

El momento decisivo para retomar el contacto

El momento clave en este acercamiento familiar que sería histórico es el achaque de salud que tuvo Benítez hace unos meses. Tras ser operado del corazón y debido a las complicaciones de la intervención, decidió poner manos a la obra y atar cabos sueltos en su vida.

Hay que tener también en cuenta que ya tiene 86 años recién cumplidos y que su fortaleza física no es la misma que antaño. Con el paso del tiempo las cosas se ven de distinto modo y debe ser consciente que hay una familia bonita, la de Manuel Díaz 'El Cordobés', que se está perdiendo.

Los hijos de Díaz también tienen muchas ganas de acercarse más a su abuelo paterno. Alba así lo ha manifestado varias veces, consciente de lo importante que es para su padre, poder cumplir este sueño.

Atrás quedarían los dolorosos gestos del pasado de su padre, que tiene otros dos hijos fuera del matrimonio. Manuel Díaz tuvo claro desde los once años quien era su padre y desde entonces no ha dejado de luchar por él. Ahora, a sus 53 años, está a punto de lograr su objetivo.