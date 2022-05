La madre de Almudena Cid dice basta y saca a la luz el secreto de Christian Gálvez

Almudena Cid había conseguido lo que parecía imposible hace unas semanas: aplacar la atención mediática que suscitaba su ruptura con Christian Gálvez.

Tras semanas de intensa presión, sumada a la tristeza y desasosiego propios de una traumática ruptura, Almudena está empezando a vivir de nuevo. Ha recuperado su baile, está centrada en su trabajo como actriz y ya ha finalizado el traslado a su nuevo piso.

Poco a poco va superando la historia de amor que marcó su vida y que cuyo final, la sumió en un mar de desesperación. Almudena no esperaba que Christian decidiera dinamitar su matrimonio tras tantos años y menos que rehiciera su vida con Patricia Pardo, tan rápido.

En la retina colectiva quedan las imágenes de Almudena desconsolada, llorando, con sus compañeros de función en un descanso. Dicen que el tiempo todo lo cura. Por lo menos, mitiga el dolor y las nuevas vivencias diarias van asentando la nueva situación y arrojando luz al futuro.

A pesar de ello, Almudena es consciente de que el golpe de Christian ha sido muy duro. Para ella, pero también para su familia que todavía guarda rencor al presentador de televisión.

Ya en los momentos más duros de la separación, la familia de Almudena, encabezada por su madre, salieron en tromba a defenderla. Llegaron a tildar a Christian de "manipulador" y a acusarlo de frío y calculador. También de moverse de cara a la galería y de no ser honesto con el reparto de bienes con Almudena.

Él, ajeno a la polémica, profesaba su amor por Patricia a los cuatro vientos, siempre que tenía ocasión. Por redes sociales, en la radio o dejándose fotografiar en público, Christian quería pasar página y dar luz verde a su nueva vida de enamorado. Dos formas distintas de entender una ruptura, la más mediática de este 2022.

La familia de Almudena Cid reacciona a la última de Christian Gálvez

El mostoleño dejaba en el aire la posibilidad de haberse tatuado algo dedicado a Patricia Pardo. Leyó, en su espacio en Cadena 100 un texto en el que se dirigía a la gallega como "imborrable".

"Diré que la vida me ha puesto a otra madre a mi lado. Como compañera de viaje, compañera de vida (...) no dejaré de agradecer que me haya elegido como su escudero (...). Leí una vez que no deberíamos enamorarnos de algo o alguien que se pudiera borrar. Ella es imborrable. Lo es hasta en mi piel".

| Instagram

El texto es mucho más largo, pero obviaremos la excesiva verborrea de Christian. El resumen es claro: está enamorado hasta las trancas de su nueva novia.

En esta ocasión ha sido Mina Tostado, madre de Almudena, la que no ha podido evitar comentar las tiernas palabras de su exyerno. A través de sus redes sociales, según recoge Semana, Mina ha dado like a mensajes como "de romántico nada, lo está leyendo como el que lee las noticias del día".

También da el visto bueno a "no sabe como meter la coletilla y joder a su ex" o incluso "debe tener un blog con frases hechas porque le decía exactamente lo mismo a Almudena".

Trendings

Almudena, borrada de la vida de Christian Gálvez

El comportamiento de Christian con Almudena ha sido más cuestionado que el de ella. Se dedicó a borrar las fotos con su expareja de sus redes sociales, una vez habían roto. Los usuarios de redes también le han recriminado este gesto ahora, que habla de mujer "imborrable".

"No sabía que había mujeres borrables como Almudena Cid", decía un tuitero, al que Mina Tostado da retweet dejando claro qué piensa de Christian.