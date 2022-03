La carta que Christian Gálvez envió a los padres de Almudena Cid con los motivos

Christian Gálvez ya ha podido comenzar con su nueva vida junto a Patricia Pardo.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Después de firmar los papeles del divorcio y de repartirse los bienes que poseía con Almudena Cid, el presentador ha decidido seguir con su camino.

Ya ha pasado más de cuatro meses desde que la exgimnasta rítmica decidió pedirle un tiempo a su exmarido para pensar en su relación y poder centrarse así en su trabajo como actriz.

| Mediaset

Y, aunque la deportista confiaba en una futura reconciliación, pronto se dio de lleno contra la cruda realidad. Sin apenas esperárselo, Almudena ha tenido que ver cómo Christian Gálvez ha conseguido rehacer su vida junto a la presentadora de El programa de Ana Rosa.

Según han contado públicamente algunas personas cercanas a Cid, a la joven le está constando superar esta ruptura. "Me he sentido tan engañada, no sé con quién he estado", aseguró ella misma en el programa de Telemadrid, El Flash.

▶️ ¡Will Smith agrede al presentador de la gala de los Oscar!

A pesar de que, durante este tiempo, los familiares de la exparticipante de Masterchef Celebrity han dibujado un perfil de Christian Gálvez nada favorecedor, las últimas informaciones que han llegado a la prensa podrían beneficiar a la imagen pública del escritor.

Christian Gálvez tiene un bonito gesto con sus exsuegros

Christian Gálvez jamás ha querido hacer daño a Almudena Cid. Y es que para el presentador, su exmujer ha sido una de las personas más importantes de su vida, y no es para menos.

Después de 15 años de relación y 11 como marido y mujer, es normal que el mostoleño sienta un gran aprecio por la actriz, pero como se suele decir: nadie manda en los asuntos del corazón.

Aún sabiendo el daño que le estaba provocando a su ya expareja, Christian Gálvez decidió hacer caso al corazón y optó por romper su matrimonio.

Ahora, y tras hacerse pública esta noticia, ha salido a luz una nueva información al respecto. Fuentes muy fiables le han confirmado al Diario ABC que el locutor de radio tuvo un bonito gesto con sus exsuegros después de poner punto y final a su relación con Almudena.

| GTRES

Según ha confirmado este confidente, el escritor siempre tuvo una muy buena relación con los padres de la artista, por eso quiso finalizar su trato con ellos de la mejor manera posible.

Días después de tomar la dura decisión de separarse, Christian Gálvez les hizo llegar una carta escrita a mano en la que les explicaba los motivos que le habían llevado a tomar esta determinación con su hija.

Además, aprovechó el momento para agradecerles todos los años que habían pasado a su lado y todos los momentos de complicidad que habían tenido con él. En este escrito, el presentador quiso rememorar algunos de los recuerdos más felices que vivió junto a la mujer con la que había compartido los últimos años de su vida.

Tal y como ha confesado esta persona cercana a Christian Gálvez, a pesar de tomar caminos separados, el actual novio de Patricia Pardo les desea un futuro feliz, en armonía y sin problemas.

Christian Gálvez no recibió la misma comprensión

A pesar de sus bonitas palabras, la relación entre Christian Gálvez y los familiares de Almudena Cid no terminó como él esperaba. Según ha contado esta fuente, varios días después todo saltó por los aires.

| Mediaset

Durante un partido de fútbol, el presentador de Mediaset se rompió la clavícula. Mientras estuvo hospitalizado, Gálvez recibió varios mensajes por parte del círculo cercano a la exgimnasta rítmica.

Este confidente asegura que el contenido de estos mensajes fue "muy duro, hiriente y que sus interlocutores sobrepasaron todos los límites", algo que en ningún momento pensaba que podría acabar sucediendo