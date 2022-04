Almudena Cid confiesa el vergonzoso reparto del divorcio con Christian Gálvez

Almudena Cid no ve el día en el que se acabe esta pesadilla. Y es que, la deportista nunca se hubiera imaginado que sus seres queridos y la persona con la que ha compartido los últimos años de su vida se iban a enzarzar en una guerra sin fin.

Desde que la separación de la actriz y Christian Gálvez salió a la luz no se habla de otra cosa. Y es que tan solo unos días después de anunciar su ruptura, el escritor nos sorprendió con una noticia que nadie esperaba.

| GTRES

A pesar de llevar más de 15 años con Almudena Cid, el mostoleño no tuvo reparos en anunciar que había comenzado una nueva relación de amor con la periodista Patricia Pardo. Y, aunque en un principio, ambos decidieron llevar su romance con discreción, pronto se cansaron y optaron por no esconderse más.

Ahora, y con los papeles del divorcio firmados, ha saltado un nuevo conflicto que podría demostrar que el reparto de los bienes no habría sido tan amistoso como nos han hecho ver.

La madre de Almudena Cid vuelve a cargar contra Christian Gálvez

Almudena Cid no tiene fuerzas para salir públicamente a hablar sobre su divorcio, por eso su madre se ha convertido en una de sus más férreas defensoras. Lo que no se esperaba Christian Gálvez es que Mina Tostado iba a ser su peor pesadilla.

Desde que su hija y el presentador de Mediaset decidieron romper su matrimonio, la madre de la deportista ha utilizado sus redes sociales para dar su opinión y contar toda la verdad sobre esta relación.

Una de sus últimas manifestaciones públicas está relacionada directamente con el reparto de los bienes que la expareja llevó a cabo el día de su divorcio.

| GTRES

Según contó en su día el periodista Saúl Ortiz en Madrid Directo Flash, el exmarido de Almudena Cid había cedido a todas las exigencias de la gimnasta.

Tal y como apuntó este programa de Telemadrid, la joven se quedó con un loft valorado en 225.000 euros, dos plazas de garaje, un coche y una furgoneta.

Por su parte, el actual novio de Patricia Pardo se habría quedado con la casa familiar que ambos compartían en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

Tras hacerse eco de esta información, el entorno de la exparticipante de Masterchef Celebrity decidió salir a desmentir todo lo que se había dicho al respecto. "¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto. No fue capaz de venderlo ni por la mitad".

Ahora, la madre de Almudena Cid ha regresado con la pistola cargada. A través de sus redes sociales, Mina Tostado ha desvelado otros datos sobre el acuerdo de divorcio de su hija y Christian Gálvez.

"Por su voluntad no le quería dar nada", ha asegurado la mujer. Y es que, según la versión de Tostado, el expresentador de Pasapalabra no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con su hija. "¿Sabías que existen las leyes?".

Almudena Cid se entera de las otras mentiras de Christian Gálvez

Almudena Cid está muy dolida con todo lo que ha pasado. Y es que, después de tantos años de convivencia y amor, la actriz imaginaba que la relación entre su familia y Christian Gálvez iba a ser cordial, pero nada más lejos de la realidad.

El círculo más cercano a la deportista no puede perdonar la forma en la que el presentador ha hecho las cosas, ya que consideran que "a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones".

| Mediaset

Hace unos días, el Diario ABC aseguró que Christian quiso tener un último detalle con sus exsuegros. Una fuente muy cercana al presentador de televisión aseguró que, tras finalizar su relación con la actriz, les hizo llegar una carta "escrita de su puño y letra". Algo que parece no ser del todo cierto.

"Fue un mensaje de texto, no una carta y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono", aseguraron los familiares de Almudena Cid en la revista Semana.