Lydia Lozano preocupa a su madre al confesarle por qué quiere estar sola

Lydia Lozano, una de las grandes precursoras de la prensa rosa en España, se ha dado cuenta de que su vida es de interés público. Tiene conflictos con muchos compañeros, así que ha tomado una decisión importante: está sola en el plató de Sálvame. No entiende que filtren los comentarios que hace en privado y solamente confía en Gema López y en Carmen Alcayde.

Lydia Lozano ha tenido una fuerte discusión con Kiko Hernández, un colaborador que formó parte de su círculo más íntimo. Llevan mucho tiempo enfrentados y ella ha intentado por todos los medios enterrar el hacha de guerra, pero consigue todo lo contrario.

Recientemente Kiko le ha acusado de ridiculizar a Ana María Aldón, la diseñadora que participará en la Sálvame Fanshion Week.

| Europa Press

Lydia se ha enterado de que Kiko Hernández le había acusado de despreciar el trabajo de Ana María y ha llamado a Jorge Javier Vázquez. En ese momento estaba con su madre, una mujer muy educada llamada Sol Hernández, pero ha interrumpido la reunión. No consiente más mentiras y se ha enfrentado al colaborador para dejar claro que ella es completamente inocente.

Lydia asegura que nunca ha desconfiado del talento de Ana María Aldón, simplemente estaba molesta porque no tenía la información necesaria. Va a desfilar con un vestido diseñado por ella y nadie le ha explicado qué zapatos debe llevar o cómo tiene que ir peinada. Pero asegura que respeta el trabajo de su compañera y ha acusado a Kiko de mentiroso.

Lozano ha llegado a una conclusión: es mejor estar sola que mal acompañada, por eso no entablará amistad con nadie de Sálvame. Carmen Alcayde sale de esta norma, pues es la única que ha dado la cara por ella cuando ha sido necesario.

La periodista está muy disgustada y no quiere formar parte de más escándalos, ya se le han acabado las fuerzas.

Lydia Lozano ha estallado: “Tiene miedo”

Lydia siempre ha tenido que defenderse de la misma acusación y está cansada de dar explicaciones sobre temas que no le corresponden. Sus compañeros de Sálvame piensan que es poco sincera, de ahí que se hayan creído los supuestos comentarios que ha hecho sobre Ana María. “Tiene miedo del traje que le ha preparado”, ha desvelado Kiko Hernández.

| Redes Sociales

Lozano estaba pasando la tarde con su madre Sol, pero ha parado todo cuando se ha enterado de lo que estaba haciendo su antiguo amigo. “En mi vida he dicho que voy a hacer el ridículo”, declara la periodista visiblemente molesta. Lo único que no quiere es desfilar con un traje que no se ha probado porque teme no estar a la altura de las circunstancias.

Sol Hernández tiene mucha complicidad con la colaboradora porque las dos son igual de divertidas, así que conoce todos sus secretos. Sabe que ha sufrido mucho por Kiko, pues en el pasado fueron íntimos amigos y han compartido muchos momentos. Lozano le ha enseñado todo lo que sabe al antiguo concursante de Gran Hermano, pues él empezó sin ningún tipo de experiencia.

Lydia Lozano explica la realidad: “Estás mintiendo”

Lydia ha llamado a Jorge Javier para que deje claro que lo que estaba contando Hernández era completamente incierto. El colaborador ha cogido el teléfono y se ha enfrentado a ella asegurando que tiene pruebas que demuestran su información. “Tú has insultado a Ana María Aldón”, le ha dicho muy seguro del ataque que estaba lanzando.

Lozano, lejos de quedarse callada, ha hecho frente al golpe y ha garantizado que la noticia es falsa de principio a fin. “Si me quieres dejar como una mala persona me dejas, pero estás mintiendo”. Los espectadores confían en ella, pues no es la primera vez que intentan involucrarla en una polémica que no le corresponde.