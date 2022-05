Isabel Gemio toma una decisión drástica y cuenta lo de su hijo mayor

Isabel Gemio ha sido una de las profesionales del periodismo más reconocidas en nuestro país. Su extensa trayectoria en radio y televisión han hecho que fuera un referente en el mundo de la comunicación desde hace cuatro décadas.

En 2021, Isabel Gemio ponía punto y final a su larga trayectoria en los medios. A pesar de que fue una decisión sumamente difícil, Isabel considera que esta ha sido la mejor elección de todas.

Hace unos días, la propia periodista decía ante los micrófonos de Europa Press que está "centrada en vivir, porque la vida pasa muy rápidamente. He trabajado 40 años, para mí eso es el éxito, poder vivir dignamente de lo que te gusta".

Isabel Gemio cuenta la verdad sobre Gustavo

"A lo mejor son la radio y la televisión las que me han dejado a mí", dejaba caer la conductora de Sorpresa, sorpresa. Además, Isabel Gemio muestra a través de sus redes sociales cómo es su nueva vida disfrutando cada minuto de su familia. También le gusta reflexionar en el campo con la compañía de sus mejores amigos.

Volviendo al pasado, por todos es conocida la relación que mantuvo Isabel Gemio con Nilo Manrique. Recordemos que con el cubano tuvo dos hijos.

Nilo, nueve años menor que ella, se casó con Isabel Gemio por lo civil en 1997 en el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Al poco tiempo adoptaron a su hijo Gustavo y en 1999 vino al mundo su primer y único hijo biológico en común, Diego.

La pareja acabó rompiendo y lo cierto es que su relación ha estado rodeada de una gran polémica desde que separaron sus caminos. Así, esta denunciaba que su ex había sido muy mala persona al acusarla de algo grave sobre sus hijos.

La presentadora se desvive por el joven con distrofia muscular

"A mí me parece aberrante y abusivo, como todas las denuncias que me ha puesto diciendo que no me he hecho cargo de mis hijos. Malmetiendo contra mis hijos y contándoles su versión de la historia. Sin darles la oportunidad a ellos de que me escuchen", denunciaba.

Durante todo este tiempo, la periodista ha sufrido viendo a su 'niño' padeciendo una distrofia muscular, de la que ha hablado en un libro. Además, ha creado una fundación con el objetivo de recaudar fondos y apoyar a otros padres con hijos que sufren esta enfermedad.

"Cuando me dijeron la enfermedad que tenía Gustavo tardé tiempo en procesar lo que sucedía y hasta mucho después no quise ayuda psicológica. Quizá porque no era capaz de verbalizarlo. Recomiendo a las familias que pasen por esto que lo hagan lo antes posible", desvelaba hace meses en Vanitatis.

"Paco 'El Pocero' nos dio 300.000 euros"

"Es una carrera contra reloj. En 10 años solo he conseguido un millón de euros. ¿Sabes quién nos dio dinero desde el principio? Paco Hernando, el Pocero: trescientos mil euros con los que pudimos empezar la fundación", reconocía Isabel Gemio.

Ella no cesa en su empeño de buscar apoyos para que las enfermedades raras sean más visibles en la sociedad.

Con el apoyo de Ana Pastor y la psicóloga María Jesús Álava Reyes, la periodista presentó hace unos años el citado libro en la Biblioteca Nacional. Para la Isabel Gemio, su hijo ha sido “el Buda que cada día me demuestra el significado del presente, la verdadera dimensión de las cosas que importan y del amor".

Y es que reconoce que "Gustavo es mi héroe, el héroe más real y valiente que conozco. Su heroicidad es continua las veinticuatro horas del día, sin un receso, sin una tregua. Es la resistencia más pertinaz que existe frente a una grave enfermedad”, finalizaba.