El hijo de Alonso Caparrós cuenta cuál es la relación con su padre, tras odiarle

Alonso Caparrós tenía dos caminos en la vida: seguir por la senda tortuosa y negativa por la que ha andado muchos años o renacer de sus propias cenizas. El colaborador de Sálvame ha sabido entrar en el arriesgado juego televisivo de Telecinco y no solamente salir indemne del mismo, sino plenamente reforzado.

En La Fábrica de la Tele hay una premisa clara: el trabajo lleva implícito exponer tu vida privada, miserias, penas y alegrías, ante las cámaras. Y Caparrós tenía unos cuantos monstruos en su vida a los que ha ahuyentado en directo y a corazón abierto.

Sin importarle el qué dirán, ha conseguido renovarse y cancelar cuentas pendientes con su pasado. Se ha reconciliado con su padre tras unas terribles discusiones familiares. También ha recuperado y fortalecido la relación con su hija Claudia. Ella y Andrés son sus dos hijos, cada uno de una madre diferente a las que Alonso agradece siempre su labor con los niños cuando él no estaban bien.

Con Andrés, la historia ha sido bastante más complicada y a día de hoy sigue habiendo una barrera que no se acaba de levantar.

El perdón que Alonso Caparrós ha pedido a sus hijos

Alonso Caparrós ha contado sus intimidades en varios episodios. Además de la guerra familiar con su padre, el mítico periodista Andrés Caparrós, uno de los mayores pesares de Alonso es todo el tiempo que ha estado alejado de sus hijos.

Principalmente por sus serios problemas con las drogas durante mucho tiempo, reconocidos por él. También por su vida dispersa y por la mala relación con la madre de los chicos. Ahora que Alonso está totalmente curado y que lleva años de relación estable con Angélica Delgado ha cogido el toro por los cuernos y se ha sincerado con Claudia y Andrés.

Padre e hija han vuelto a retomar la relación y la joven se muestra muy orgullosa y satisfecha del paso que ha dado su padre. Con Andrés, que vive en Inglaterra, Alonso ha confesado que han estado más de un año sin hablarse y que la relación es más complicada. El joven le reprocha a su padre no haber estado en momentos importantes de su vida, algo que no se le olvida.

| Telecinco

Alonso, por su parte, reconoce que siempre le ha costado comunicarse con su hijo por lo que no se cansa de intentarlo. Tanto es así que recientemente viajó a Brighton para reunirse con él y pedirle perdón sincero.

El chico se lo aceptó y le confesó que "lo he echado mucho de menos en mi vida. Me cabreó mucho no hablarme con él porque me sentía muy abandonado. La cagó, pero hoy en día lo intenta mucho".

Alonso afirma que "todos cometemos errores, mi vida ha sido complicada. No hablar con un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre". El encuentro realmente sirvió para empezar una nueva etapa con el perdón y el futuro como protagonistas.

Sin embargo, no está siendo fácil y la relación todavía no es tan fluida como con Claudia. La distancia entre Alonso y su hijo menor es mucho más intensa y las heridas van curando, pero más despacio.

Alonso no se rinde y está dispuesta a intentarlo una y otra vez. "Reflexiono muchísimo sobre la muerte y entro en contacto con los voluntariados. Esas cosas me llevan a dos conclusiones: la fragilidad de la vida y el tiempo". "Hubo un momento que con Andrés no sabía qué hacer y creo que por supervivencia, pensé, mira, paso."

"Con todo lo que aprendo cada día me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de perder un solo segundo. Ya he perdido suficiente tiempo con mis hijos durante toda mi vida y decidí ir a reconciliarme con él y pedirle perdón".

Alonso Caparrós y la mediación necesaria en la crisis familiar

Alonso Caparrós quiere con locura a su hija. Además de por ser tan madura, comprensiva y buena gente, por haber ayudado siempre a mantener un mínimo contacto entre padre e hijo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ella misma cuenta que un momento decisivo para que se acercaran, fue la publicación del libro de memorias de Alonso, Un trozo de cielo azul. Ella vio que lo que allí contaba su padre podía ser útil para su hermano, para que entendiera en parte la ausencia de su padre en la vida de ambos. Así pues, fue ella la que animó a Alonso a regalarle un libro al joven, como primer paso para sincerarse y perdonarse.

En ello están hoy en día y cada vez más cerca de su objetivo.