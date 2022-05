Roxana Luque, madre real de Isa Pantoja, recibe un mensaje que cambia todo

Isa Pantoja ha concedido una entrevista en Sábado Deluxe porque tenía que aclarar ciertos asuntos que estaban generando polémica. Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha hablado del momento en el que se enteró de que era adoptada. Isabel nunca se lo contó, fueron sus compañeros del colegio y no guarda un buen recuerdo de aquella época.

Isa Pantoja le ha enviado un mensaje a Roxana Luque, su madre biológica, que cambia la historia: ni quiere ni querrá charlar con ella nunca. Piensa que si lo hace estaría traicionando a Isabel y no quiere ofender a nadie porque entiende que es un asunto complicado. Respeta y entiende las necesidades de Roxana, pero prefiere estar lejos porque no quiere provocar más dolor.

Isa vivió un auténtico tormento porque de un instante a otro Roxana apareció en los medios de comunicación españoles. La periodista Gema López le hizo una entrevista que cautivó al país porque ofreció unas declaraciones completamente demoledoras. Prometió que seguía los pasos de la colaboradora y mostró muchas fotografías de ella que había conseguido gracias a la prensa.

Isa ha desvelado que Isabel se puso en contacto con ella cuando descubrió lo que estaba pasando, por aquel entonces estaba cumpliendo condena. Le llamó desde la cárcel, se interesó por conocer su punto de vista y se quedó tranquila al escuchar a la joven Pantoja. Esta última le prometió que no iba a interesarse por conocer sus orígenes biológicos, no tenía interés en relacionarse con su familia real.

“Mi madre me llamó desde la cárcel cuando se enteró de que mi madre biológica había concedido una entrevista”, ha explicado. Es una de las pocas veces que habla del tema porque le resulta doloroso, sobre todo porque el público lo ha usado para hacer daño. “Me enteré de que era adoptada porque mis amigos del colegio me lo dijeron”.

Isa Pantoja lo tiene claro: “No debo hacerlo”

Isa le ha enviado un mensaje bastante contundente a Roxana Luque, pero lo ha hecho desde el más absoluto respeto. La historia ha cambiado para siempre, pues ya no hay esperanza: la colaboradora no quiere conocer a su progenitora. Roxana pensaba que podría cambiar de opinión, pero no es así y en la entrevista que ha concedido en Sábado Deluxe lo ha dejado claro.

Pantoja reconoce que nunca ha hablado de este tema con Isabel porque la tonadillera prefiere pensar que es un asunto completamente asumido. “No he hablado mucho en profundidad con mi madre, así que no sé si le fastidió, pero sí que me llamó preocupada desde la cárcel. Pienso que no debo conocer a Roxana Luque porque siento que le estoy traicionando si le voy a conocer y tampoco es que me salga”.

La hermana de Kiko Rivera ha dejado claro que lo último que haría es dañar a Isabel, quien según ella está atravesando una enfermedad. Tiene depresión, por eso hay muchas cosas que no le cuenta y no le guardará rencor por los errores que está cometiendo. Piensa que está atravesando un mal momento y confía en que supere sus problemas cuanto antes.

Isa Pantoja está molesta con Roxana

Isa considera que Roxana Luque tuvo un comportamiento muy poco discreto, pues apareció en televisión presumiendo de su identidad. “No quise saber nada de ella porque si realmente me quieres encontrar tienes mi teléfono, sabes dónde encontrarme”. La colaboradora ha desvelado cómo vivió Isabel este atrevimiento, ella estaba en prisión y no podía hacer nada.

“Mi madre me dijo fue que si ella hubiera venido y hubiera dicho «quiero hablar con mi hija», ella no le hubiera dicho que no. Le hubiera dicho: «Gracias por la hija que tengo». El problema fue cómo lo hizo”, ha explicado la invitada de Sábado Deluxe.