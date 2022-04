Lydia Lozano decide dejarlo después de recibir un mensaje preocupante

Lydia Lozano es una de las periodistas más emblemáticas de la prensa del corazón y lleva tiempo detrás de una historia bastante complicada. Es colaboradora habitual del programa Sálvame y, fuera de cámaras, compartió una información de Ana María Aldón. Según le confesó a su compañero Kiko Hernández, la diseñadora había hecho algo muy turbio antes de conocer a José Ortega Cano.

Lydia Lozano pensaba que su información era cierta, pero no quería compartirla con el público porque no tenía pruebas suficientes. Pensaba que Ana María había hablado del tema en Supervivientes 2020, pero quería comprobarlo antes de dar un paso en falso. Sin embargo, los datos se han filtrado antes de tiempo y la diseñadora ha anunciado que va a tomar medidas legales.

| Europa Press

Lydia se ha visto obligada a dejar el tema porque sabe que es un asunto serio y no quiere tener problemas. Lo cierto es que la periodista no ha informado de nada, simplemente hizo un comentario cuando pensaba que el público no la estaba escuchando. El problema es que Kiko Hernández la traicionó y ahora todo el mundo sabe que ella está detrás de la noticia falsa.

Lydia ha descubierto, gracias a la sinceridad de Ana María, que la información que manejaba no era correcta. Ha recibido un mensaje preocupante de la diseñadora: demandará a todo el que ponga en duda su pasado antes de ser popular. El paparazzi Diego Arrabal se ha armado de valor para preguntarle: “¿Tú has tenido que ejercer la prostitución?”.

La mujer de Ortega Cano ha aclarado la situación y ha advertido que no se va a quedar de brazos cruzados. “Tu pregunta me parece aberrante, eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo”. Con estas palabras, dirigidas a Diego Arrabal, deja claro que la información de Lozano no es correcta.

Lydia Lozano toma consciencia: “Es muy grave”

Lydia conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, así que en ningún momento acusó a Ana María Aldón de nada. El problema es que Kiko Hernández descubrió los datos que manejaba y los compartió con el público antes de tiempo. La tertuliana de Viva la Vida ha cortado por lo sano y ha obligado a todos los periodistas a dejar el tema de forma radical.

| Telecinco

Lozano ha descubierto las intenciones de la diseñadora y prefiere echarse a un lado antes de recibir una demanda. “Esto ya supera cualquier límite”, explica la mujer del torero en su programa. “No sé quién está filtrando esas informaciones falsas, pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada”.

La colaboradora más famosa de Sálvame se ha visto envuelta en un escándalo de tamaño colosal, aunque ella no ha sido la responsable. En ningún momento ha afirmado la noticia que tanto daño le está haciendo a Aldón, aunque es cierto que está detrás de la misma. Lo único que está claro es que ha traspasado ciertos límites y que en un tiempo podría verse obligada a dar explicaciones.

Lydia Lozano y la confesión que conmueve a todos

Lydia ha conseguido que Ana María haga una confesión que ha causado un gran impacto. “No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida”. Unas palabras que demuestran que la situación ha llegado demasiado lejos.

Lozano está arrepentida porque sabe que todo ha empezado con un comentario que hizo ella. Ana María Aldón ha tocado fondo y quiere acabar con el tema, le da igual quién sea el responsable. “Yo peleo por no caerme y si veo que me voy a caer me vuelvo a levantar, pero es que ya no puedo más”.