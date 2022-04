Lydia Lozano asume la crisis matrimonial y destapa el origen de la disputa

Lydia Lozano, colaboradora del programa Sálvame, lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sus juicios son muy potentes. En una de sus últimas intervenciones televisivas ha hablado sobre la crisis matrimonial de Ana María Aldón y José Ortega Cano. La periodista asume que la pareja no está atravesando un buen momento, a pesar de que haya tertulianos que opinen lo contrario.

Lydia Lozano no entiende el comportamiento de Ana María y está convencida de que terminará separándose de Ortega Cano. Su opinión tiene mucha importancia, pues disfruta de una dilatada experiencia profesional y sabe de lo que está hablando. La mujer de Ortega Cano se niega a hablar de crisis, pero la colaboradora de Sálvame asegura que el matrimonio se lo está jugando todo a una carta.

Lydia cuenta con el apoyo de su compañero Kiko Matamoros, algo sorprendente porque normalmente no suele darle la razón. El exmarido de Makoke cree que Aldón se está equivocando y que sus últimos pasos están motivados por intereses económicos. Recordemos que la diseñadora ha concedido una entrevista explosiva en la revista Lecturas en la que destapa sus problemas familiares.

Lydia ha destapado el origen de la disputa: Ana María ha cambiado demasiado en poco tiempo y necesita continuar su brillante trayectoria. La experta en corazón ha sido bastante dura, pues cree que la mujer de Ortega Cano no está actuando bien. Kiko Matamoros apoya este planteamiento y piensa que todo es un negocio cuya única víctima es el viudo de Rocío Jurado.

Lydia Lozano descubre la verdad

Lydia ha recordado que antes de salir publicada la entrevista que Ana María Aldón ha vendido en Lecturas sucedió algo importante. Conchi Ortega Cano, hermana del mítico torero, llamó al programa Viva la Vida, espacio en el que colabora la diseñadora. Aldón no quiso entrar en polémicas y todo el mundo aplaudió su estrategia, pero Lozano ha explicado que detrás hay algo importante.

La colaboradora de Sálvame asegura que Ana María ya había concedido la entrevista en Lecturas cuando Conchi entró en Viva la Vida. Es decir, no quiso tener problemas en los platós de televisión, pero previamente había comercializado con el conflicto. Debemos dejar claro que la estrategia de Aldón es completamente lícita, pues todos los programas se están beneficiando de sus declaraciones.

Lozano lleva más de 20 años trabajando en la prensa del corazón y ha luchado mucho por ganarse el respeto de sus compañeros. Todas sus opiniones son estudiadas al detalle, pues debe luchar contra un ejército de detractores bastante poderoso. Pero es cierto que el público le tiene en alta estima porque siempre emite juicios desde el respeto y nunca busca enfrentarse sin motivos.

Lydia Lozano sabe lo que sucede en el matrimonio

Lydia ha sido testigo de acontecimientos que han hecho historia en la prensa del corazón, por eso todo el mundo tiene en cuenta su opinión. Disfrutó de una estrecha amistad con la cantante Rocío Jurado, primera mujer de José Ortega Cano. Por ese motivo es una de las periodistas que mejor conoce los sentimientos del torero por Ana María Aldón, madre de su hijo pequeño.

Ana María siempre ha sido sincera y su comportamiento con la prensa es excelente, así que se ha ganado el respeto de todos. Trabaja de colaboradora en Viva la Vida, programa en el que confesó que estaba atravesando un momento delicado en el terreno matrimonial. No quiere que nadie hable de crisis, pero muchos tertulianos de Telecinco pronuncian la palabra sin pudor.

Gloria Camila, hija de Ortega Cano, no está de acuerdo con el comportamiento de su madrastra porque sabe que el torero está sufriendo. La colombiana piensa que los problemas familiares no tienen que solucionarse en los platós de televisión. Los colaboradores de Sálvame han aplaudido su postura, pues ha demostrado que no quiere engordar la presunta crisis matrimonial.