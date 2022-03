Lydia Lozano tiembla por las dos mujeres que están poniendo en peligro su relación

Lydia Lozano empezó a trabajar en televisión hace mucho tiempo y no tardó en demostrar que era una maestra del mundo del espectáculo.

Su dilatada trayectoria profesional le ha convertido en una de las mejores periodistas de crónica social del momento, pero eso no lo es todo. En el terreno personal también está satisfecha, pues disfruta de un matrimonio estable con el arquitecto Carlos García-San Miguel, Charly para los amigos.

Lydia Lozano estaba tranquila hasta que ha descubierto que hay dos mujeres que están poniendo en peligro su relación laboral con el programa Sálvame.

Hasta la fecha ella era la estrella del citado espacio televisivo, por eso ocupaba la primera silla en la mesa de debate. Sin embargo, desde que apareció Carmen Borrego esto ha cambiado y actualmente se sienta en la segunda.

Lydia conoce a la perfección el funcionamiento de la pequeña pantalla, así que prefiere no dar importancia a lo que ha pasado. El problema es que la situación empeora por momentos y ahora ha sido Anabel Pantoja la que ha ocupado su cotizado puesto.

La colaboradora sevillana se sienta en el asiento que antes ocupaba la periodista y todos los espectadores se han dado cuenta.

Lydia mantiene una amistad muy estrecha con Anabel y no quiere tener conflictos con ella, por eso garantiza que no se siente molesta. Aunque el resto de tertulianos de Sálvame sí han identificado un ligero malestar en Lozano, quien no está acostumbrada a perder.

Lleva más de 12 años siendo la estrella del equipo de Jorge Javier Vázquez y podría estar preocupada por su futuro.

Lydia Lozano conoce los despidos y tiene miedo

Lydia, tal y como ha contado ella misma, se siente cómoda trabajando en Telecinco y no tiene ninguna intención de abandonar su puesto.

Lleva toda la vida en los platós de televisión y es un rostro televisivo bien pagado, así que podría tomarse un descanso. Pero ella prefiere continuar con su trayectoria porque todavía tiene mucho que aportar y el público le adora.

Lozano sabe mejor que nadie que la dirección de Sálvame está haciendo cambios, prueba de ello es que a ella le han cambiado de sitio.

Sin embargo, lo más grave de todo es que algunos de sus compañeros se han visto obligados a abandonar el exitoso espacio televisivo. Estamos hablando de Carlota Corredera y de Paz Padilla, quien hasta ahora eran las líderes del proyecto.

La periodista canaria prefiere ser prudente y no llamar la atención en un momento inoportuno, aunque no de sus compañeros le ha traicionado.

Rafa Mora, antiguo participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, asegura que Lozano está molesta por haber perdido su puesto. Los expertos en televisión aseguran que la relación laboral de la colaboradora y Telecinco no corre peligro, pero el futuro no está comprado para nadie.

Lydia Lozano rechaza una gran oferta

Lydia lleva más de tres décadas investigando y opinando sobre la vida privada de los famosos y ella no quiere correr la misma suerte. Sabe que hay determinadas líneas que no debe cruzar porque no quiere convertirse en un personaje de la crónica social.

Por ese motivo ha rechazado grandes ofertas para participar en concursos como Supervivientes o Gran Hermano VIP.

Lozano disfruta de un gran talento para entretener a los espectadores, así que su participación en algún concurso sería brillante. Le han puesto sobre la mesa contratos suculentos, pero ella prefiere continuar con su trayectoria en la prensa del corazón.

No tiene intención de protagonizar escándalos que puedan afectar a su vida privada.

La experta en corazón podría haber ganado mucho dinero abriendo ciertas puertas de su intimidad, pero ha optado por otro camino. Tiene mucha experiencia y sabe que le conviene ser discreta hasta que recupere el poder que ha perdido en Sálvame.

Sus seguidores quieren que recupere su silla y que su relación con el programa vuelva a ser óptima.