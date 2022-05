Luis Merlo confiesa por qué rompió con su pareja y no quiere a nadie más

Luis Merlo, de La que se avecina, es uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Antes le pudimos ver en Aquí no hay quién viva, otra serie icónica que marcó toda una época en televisión.

Tanto en la pequeña pantalla como en el teatro, Luis Merlo se desenvuelve a las mil maravillas y posee una larga trayectoria.

Hace un tiempo, cambió su vida por completo. Todo sucedió tras siete años de mucho trabajo en el cine y la televisión, algo que hizo mella en su salud. Lo dejó todo y se fue a vivir al campo, además de variar su alimentación y empezó a hacer Bikram Yoga.

| GTRES

Siempre apoyado por los suyos, no ha escondido sus problemas con el alcohol. En una entrevista para LOC, realizaba unas declaraciones desgarradoras sobre cómo le afectó esa adicción.

“No es que haya dejado el alcohol, es que el alcohol me ha dejado a mí. El sentido de la medida no ha sido el mejor de mis sentidos; cuando algo me ha gustado, como el alcohol, lo he hecho sin contención. Me lo bebí todo”, confesaba.

Luis Merlo detalla por qué lo dejó con su pareja

En el terreno meramente sentimental, tuvo pareja durante 15 años, y siempre le ha mostrado su agradecimiento cuando vinieron mal dadas. Fue un gran pilar en su vida, pero hace un tiempo, Luis Merlo desvelaba en Viva la vida que volvía a estar soltero, y lo contó lleno de tristeza. Fue una ruptura inesperada y que le dejó hundido.

Y es que es un hombre muy sensible en relación a los problemas sentimentales que ha sufrido. Todos recordamos como el 12 de julio de 2017 fue ingresado de urgencias y se comentó que su estado era más que complicado.

| GTRES

Un tiempo después de romper con su última pareja, el miembro de La que se avecina contó en una entrevista la razón por la que ha decidido vivir solo para siempre. Según el propio Merlo, se ha quedado solo por ser "buena persona". Se ha abierto en canal en El País para desvelar de una vez por todas qué piensa de su futuro sentimental.

Se define como "una persona pacífica" y considera que es algo a alabar porque eso significa que es una buena persona. Este confiesa que ha sido un largo camino y que le ha tocado rechazar muchas cosas en su vida.

"El precio que tienes que pagar es llegar a la conclusión de que la soledad es el camino de una persona con mis características", confesaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

El motivo por elque quiere estar soltero para siempre

Preguntado por si realmente quiere estar solo en la vida para siempre, Luis Merlo respondía de forma clara al periodista de El País. "Yo no estoy solo. Me refiero a la soledad de quienes consideran que el éxito social es la pareja. Y yo no creo que eso sea un éxito. Lo será si compartes total y absolutamente cosas maravillosas. Si no, es una soledad acompañada. Y para eso, he elegido quererme solo", recalcó.

| Europa Press

Así, este explicaba por qué ha tomado esa decisión. "No es porque lo quiera todo" de una pareja, sino que considera que una relación debe radicar en la evolución de ambas personas.

Aun así, pone de manifiesto que "para que llegue el momento del estanque, del final de la estación, prefiero que mi tren siga solo. Lo otro ya me ha pasado demasiadas veces". Por otro lado, confiesa que tampoco se ve siendo padre algún día, y sentencia que prefiere hacer de tío de sus sobrinos.