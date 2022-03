Fran Rivera, preocupado por la enfermedad degenerativa que va 'cada día peor'

Fran Rivera es un hombre familiar y hogareño, al que le preocupa mucho que las personas a las que quiere estén bien. Además de ser uno de los mejores toreros del panorama nacional, Fran Rivera puede presumir de un hogar maravilloso junto a Lourdes Montes y sus hijos.

Todo lo que tenga que ver con la salud de la familia más directa de Fran es motivo de interés para el hijo mayor de Carmen Ordóñez.

Fran está muy unido a su hermano Cayetano. Desde siempre, se han apoyado en momentos tan difíciles como la muerte de sus padres o los divorcios de su madre. Con su otro hermano, Julián, la relación no es tan fluida.

En realidad, es prácticamente inexistente desde hace bastante tiempo. Julián asegura que ama a sus hermanos: "los voy a querer siempre, los echo de menos y me gustaría pensar que ellos a mí también".

Hubo un tiempo en que esta distancia física y emocional no existía. La cordialidad entre los tres hijos de Carmen Ordóñez se truncó por motivos económicos, principalmente.

Las deudas que Julián acumuló con muchas personas de su entorno dejaron una huella muy difícil de borrar en sus relaciones personales. Amigos, familia, parejas... todo se esfumó cuando las cosas fueron mal.

Él tampoco supo reaccionar adecuadamente y la frágil unidad familiar voló por los aires.

Fran Rivera y la relación con sus hermanos

Julián, que tiene ya 36 años, no supo ver que su aventura empresarial se estaba llevando su vida por delante.

Quedó sumido en una depresión durante cuatro años, que le alejó de sus seres más queridos.

La relación fraternal se enrareció hasta tal punto que dejó de existir. Y hasta hoy.

Aun sin contacto directo, Fran Rivera sí está al tanto de lo que le pasa a Julián y a su padre, Julián Contreras. De hecho, Contreras fue padrastro de Fran y de Cayetano, durante la etapa en la que estuvo casado con Carmina.

Además, Fran puede entender muy bien el calvario por el que ha pasado su hermano menor. Su sobrina Lucía Rivera ha reconocido que ha padecido severos episodios de ansiedad, que también acabaron en depresión. La historia se repite.

Fran Rivera, tocado por las palabras de su hermano

Julián Contreras actualmente vive con su padre. Ha tenido varias parejas, pero no ha acabado bien con ninguna. Por este motivo ha decidido que lo mejor es compartir casa con su padre que, además ahora, le necesita a su lado.

Julián Contreras tiene una dolencia degenerativa en la vista y en palabras de su hijo, "cada día está peor. Se hace difícil y es duro, pero por lo menos, lo vamos llevando".

Julián se ha volcado completamente en su padre. En declaraciones a Pronto, contaba que "hemos hecho un matrimonio de padre e hijo y estamos viviendo una vida compartida". Julián dice de su progenitor que "es mi padre, mi amigo, mi compañero."

Julián está preocupado por el momento en que su padre desaparezca. "El día en el que de verdad me cambiará la vida será el día en el que él no esté. Será un punto y aparte de mi vida radical que no soy capaz de concebir".

La reacción de Fran a las palabras de Julián

Fran Rivera es consciente que el que un día ejerció de padre con él, no pasa por su mejor momento. Sin embargo, no quiere volver a abrir este frente familiar, por ahora. Sabe que su hermano reclama atención y su ayuda, pero ni él ni su otro hermano Cayetano quieren, por el momento, oír hablar del tema.

Julián ha dejado su trabajo de relaciones públicas de un bingo y ahora se dedica a escribir novelas. Le va razonablemente bien, pues ha vendido varios ejemplares de su último libro, pero no le da para vivir con tranquilidad.

A pesar de ello, Julián sigue luchando como toda la vida ha tenido que hacer. Él mismo ha reconocido que "Ya tuvo que hacer de padre de su madre - Carmina tenía serios problemas de adicciones - y ahora hace lo propio con su padre.

Algo de calor familiar y de apoyo por parte de sus hermanos, no le vendría mal.