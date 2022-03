Fran Rivera descubre lo que ha sucedido tras la ruptura y confiesa que tiene miedo

Fran Rivera ha sido uno de los toreros más importantes del país, pero ya está retirado y no tiene intención de retomar su vieja profesión.

Actualmente trabaja como tertuliano en algunos espacios televisivos y está centrado en proyectos personales de los que no quiere hablar. Es famoso desde la cuna, pues su padre es un mito dentro del mundo del torero, pero él siempre ha sido discreto.

Fran Rivera ha concedido unas declaraciones para apoyar a su hermano Cayetano, quien ha anunciado que regresará a las plazas de toros. Asegura que no siente envidia, pero reconoce que le da bastante miedo y que no quiere ser testigo del evento.

Este suceso ha coincidido con el paso adelante que ha dado la gran enemiga de la familia: la tonadillera Isabel Pantoja.

| GTRES

Fran estuvo estrechamente vinculado a Isabel, pues fue su madrastra durante unos años y tuvieron una relación bastante delicada. Los periodistas de la época aseguran que el comportamiento de la cantante fue bastante desacertado.

Supuestamente se quedó con parte de la herencia que su marido Paquirri le había dejado a los dos hijos que tuvo con Carmina Ordóñez: Francisco y Cayetano Rivera.

Fran prefiere no hablar de los problemas que sigue manteniendo con Isabel Pantoja, pues ya ha dejado claro lo que piensa al respecto. “Hoy no es día de hablar de esas cosas, han pasado cosas mucho más bonitas”, desliza en su última intervención.

Se ha centrado en elogiar a su hermano Cayetano, pues este ha decidido regresar a las plazas y continuar con el legado profesional de Paquirri.

Fran Rivera, sin palabras tras lo último de Isabel Pantoja

Fran Rivera, al igual que el resto de espectadores, se ha quedado sin aliento tras descubrir lo último que ha hecho Isabel Pantoja con Kiko Rivera. Recordemos que la relación entre madre e hija está completamente destrozada, rompieron hace tiempo y no han solucionado el problema.

| GTRES

Sin embargo, la artista le ha mandado un ramo de flores a Paqurri, padre de Kiko, de Francisco y de Cayetano, con un mensaje sorprendente.

Isabel ha celebrado el cumpleaños de su marido fallecido enviándole un ramo de flores en el que aparece el nombre de su hijo Kiko.

La periodista María Patiño ha sacado a la luz esta información en Socialité, programa que presenta los fines de semana en Telecinco. Nadie entiende el comportamiento de Pantoja y está recibiendo críticas bastante fuertes.

Francisco y Cayetano, los hijos mayores de Paquirri, tienen motivos más que suficientes para estar dolidos con su antigua madrastra. Ahora saben que esta ha roto con Kiko Rivera y pueden tener relación con el DJ, pero han estado años sin mantener contacto. La tonadillera supuestamente esconde unas pertenencias de la herencia del torero y que no quiere devolver.

Fran Rivera desvela lo que siente: “Envidia nada”

Fran Rivera tiene miedo porque su hermano Cayetano Rivera va a volver a los ruedos, pero “envidia nada y celos menos”. El marido de Lourdes Montes no tiene pensado disfrutar del regreso del torero, pues ya no se siente cómodo en determinadas situaciones. “No creo que vaya a verle porque, te digo una cosa, me cuesta porque estoy mayor y veo peligro por todos los lados”, comenta.

Isabel Pantoja ha noqueado a su hijastro demostrando que no es tan mala como Kiko Rivera quiere dar a entender. Sabe que el cumpleaños de Paquirri es importante para todos, por eso ha incluido al DJ en la felicitación. Este gesto podría ser el principio de una reconciliación que muchos periodistas consideran prácticamente importante.

El marido de Lourdes está triunfando en televisión y no quiere tener problemas con sus enemigos. El público ya sabe todo lo que sufrió en el pasado, así que entienden que pretenda no reavivar ninguna guerra. Habrá que esperar un tiempo para ver si Isabel enmienda sus errores y se reconcilia con Kiko tras la ruptura.