La llamada en casa de David Flores Carrasco que pone en apuros a su madre Rociíto

David Flores Carrasco tiene la cabeza hecha un lío, y no es para menos. Desde que su padre decidió romper su matrimonio con Olga Moreno, su vida ha cambiado por completo. Y, aunque creía estar al día de todo lo que sucede en su casa, parece que no es así.

El hermano de Rocío Flores sabe perfectamente la relación tan estrecha que tienen, a día de hoy, Rociíto y Luis Pliego. Y es que, desde su ya famosa comida, no hay ninguna duda de que su amistad trasciende lo meramente profesional.

Pero lo que David Flores Carrasco no sabía es que este periodista ha intentado ponerse en contacto, en más de una ocasión, con otras de las mujeres de la vida de su padre, y esto es algo que ha dejado a Rociíto totalmente descolocada.

La madre de David Flores Carrasco no tenía ni idea

David Flores se acaba de enterar del plan que Luis Pliego se ha traído entre manos durante estos meses. Y es que, según ha podido saber Informalia, el periodista invitó a un café a Olga Moreno nada más salir a la luz las fotografías de Antonio David Flores saliendo de casa de Marta Riesco.

Tal y como le han contado fuentes fiables a este portal de noticias, el director de Lecturas le envió una gran cantidad de mensajes a la sevillana para intentar convencerla de que le concediera una entrevista.

"Pliego quería la entrevista de Olga Moreno y se ha tirado un par de meses enviándole mensajes para intentar convencerla, pero no lo ha conseguido. Finalmente, se la llevó Semana. Eso sí, su intención siempre ha sido quedar en persona con ella", confirman estas personas anónimas.

"¿Os hubierais imaginado ver a Olga entrar en un restaurante o cafetería donde, unos minutos antes, hubiera entrado Rociíto? ¿Os imagináis? Es que, aunque se hubiera ido al segundo, las fotos reflejarían a Olga reuniéndose con Carrasco. Un despropósito", continúan.

El entorno de la ganadora de Supervivientes 2021 tiene dudas de las verdaderas intenciones de Pliego con Olga, y mucho más después de conocer la jugarreta que supuestamente les hizo a Marta Riesco y a la madre de David Flores Carrasco.

Según contó la reportera de El programa de AR, el director de esta revista quiso tenderle una trampa para publicar las fotos del encuentro; estrategia de la que seguro Rociíto no tenía ni idea.

David Flores Carrasco ve cómo el amigo de su padre le traiciona

David Flores Carrasco no da crédito con todo lo que está pasando. Y es que, todo apunta a que tras no conseguir esta importantísima entrevista, Luis Pliego decidió cambiar de bando y apostar por el caballo ganador.

Durante muchos años, estos dos hombres fueron casi inseparables. "Te recuerdo que durante muchos años Antonio David y Luis Pliego han sido uña y carne y han hecho muchos negocios juntos".

Pero, a día de hoy, parece que el director de Lecturas ha preferido cambiar de amistades. De hecho, no ha tenido ningún problema en salir en defensa de Rociíto después de que Marta Riesco dijera públicamente que había intentado ponerse en contacto con ella.

"Recibo una llamada del director de una revista muy importante. Me dice que Rocío quiere conocerme y que quiere ofrecerme un proyecto laboral en el que quiere colaborar conmigo", aseguró la periodista, dejando a David Flores Carrasco sin palabras.

"Yo pienso que esa llamada puede perjudicar a Antonio David, por eso les dije que no pensaba quedar con ella ni a cenar ni a tomarme un café. No me parece lógico quedar con la exmujer de tu novio cuando le ha puesto una denuncia por malos tratos".

Tras escuchar estas polémicas declaraciones, tantola madre de David Flores como el propio Luis Pliego salieron públicamente a desmentir su testimonio.

El directo de esta conocida revista utilizó las redes sociales para aclarar todo lo que había pasado. "Solo diré que entiendo más que nunca a Rocío. Habéis sido testigos de cómo se inventan algo sobre ella y de cómo intentan convertirla en verdad amenazando con sacar a la luz unas pruebas que no existen".