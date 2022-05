Laura Matamoros deja de esconder el secreto y confirma el rumor de su madre

Laura Matamoros es conocida por ser hija de Kiko, el colaborador más polémico de Sálvame, pero su fama no queda ahí.

Es hija de Marian Flores, una de las presentadoras mejores valoradas de los años 80, y su tía es Mar, una modelo que sedujo a la prensa rosa hace tiempo. Recientemente ha posado con esta última y ha aprovechado para aclarar los últimos rumores.

Laura ha dejado claro que Marian está fuera de la vida pública, una decisión que tomó después de separarse de Kiko. La influencer ha confirmado las sospechas: Marian Flores no regresará a la pequeña pantalla, a pesar de que ha recibido grandes ofertas. También ha aprovechado para dejar claro cómo es su relación con su tía Mar.

| Europa press

Laura se ha convertido en una gran profesional de las redes sociales y no quiere estar involucrada en escándalos que no benefician a nadie.

Nunca habla de Marian Flores, lo que demuestra que la antigua estrella de la televisión quiere continuar en el anonimato. Evita pronunciarse al respecto, actitud que confirma los planes de Marian Flores: no tiene intención de retomar la popularidad.

Laura Matamoros se ha puesto en contacto con Mar Flores para ofrecerle un trabajo: ser imagen de una famosa dieta con mucho prestigio en la prensa. Han posado juntas por primera vez y han demostrado que están unidas, a pesar de los rumores. La influencer ha dejado de esconder el secreto porque sabe que es lo mejor para todos: Mar le considera una hija más.

“Adoro a Laura Matamoros, es divina, me enteré de este trabajo por ella y no sabes la ilusión que nos hacía trabajar juntas. Laura es de la edad de mi hijo mayor y desde niña ha viajado un montón con nosotros. Es la hija que nunca tuve y representa a la nueva juventud, que además saben mucho y es bueno reciclar con ellos”, comenta la modelo.

Laura ha tenido problemas con su padre

Laura Matamoros ha estado una temporada distanciada de Kiko porque consideraba que este únicamente miraba por el bienestar de una de sus hijas. Estamos hablando de Anita, quien actualmente no tiene relación con el colaborador de Sálvame. La joven ha pensado que lo mejor es apartarse hasta que el tertuliano recapacite.

La hija de Marian Flores ha tenido problemas con Anita, pero en la actualidad disfrutan de un contacto estrecho. La influencer ha sido mamá en dos ocasiones, algo que ha unido a la familia y que ha marcado un antes y un después. Kiko está encantado con sus nietos y ha hablado de ellos en Supervivientes 2022, concurso en el que está participando.

| Gtres

“No es porque sea su abuelo, pero son guapísimo y si no lo fueran, si fueran feos, también lo diría. Seguro que vendrán más nietos, pero a los que más voy a disfrutar es a estos, que me han pillado aún en forma. Llegas, estas con ellos, te diviertes y hasta luego, no tienes la responsabilidad que tienes con un hijo, aunque los quieres igual”, explica el concursante.

Laura Matamoros habla de la verdadera relación

Laura está atravesando una etapa muy especial y no quiere tener nada que esconder. Por eso ha desvelado que su relación con su Mar es estupenda, algo que algunos dudaban. La modelo ha dejado claro que es una hija para ella, así que es posible que nunca hayan tenido ningún problema.

Laura Matamoros ha desvelado que se siente muy cerca de su tía, de hecho tienen muchas cosas en común. “Las dos tenemos ganas de comernos el mundo”, comenta al influencer durante su último posado. Se ha convertido en imagen de una conocida dieta que ha seducido a una infinidad de famosas influyentes.