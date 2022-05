Kiko Rivera decide dejarlo y promete desaparecer hasta que esté solucionado

Kiko Rivera, famoso desde la cuna, ha protagonizado una infinidad de escándalos a lo largo de su trayectoria mediática. Sus detractores le acusan de ser poco trabajador y de vivir gracias a sus apellidos, pero realmente es un hombre bastante serio. Se define como un “creador de contenido, artista multiplatino, DJ y compositor”, pero su talento no queda ahí.

Kiko Rivera ha tomado una decisión que marcará un antes y un después en su carrera profesional: quiere escribir su primer libro.

La revista Pronto ha anunciado que el hijo de Isabel Pantoja va a dejarlo todo para centrarse en este proyecto, por eso estará desaparecido. Ha prometido que concentrará sus esfuerzos en esta tarea, pues es consciente de que todos los ojos están puestos en él.

Kiko acaba de cumplir 10 años en el mundo de la música y, según la revista Pronto, va a hacer un parón porque quiere adentrarse en la literatura.

El marido de Irene Rosales ha hecho una gran apuesta, pero está convencido de que saldrá victorioso de la misma. Tiene a sus espaldas un ejército de fans que respalda todos sus movimientos, aunque también debe luchar contra muchos detractores.

Kiko ha confirmado que va a plasmar su biografía en las páginas de una novela, aunque no ha dado demasiadas explicaciones.

“Lo tengo claro, empezaré a escribir mi libro”, ha comentado al respecto para dar publicidad a este negocio tan especial para él. No es el primer famoso que aprovecha su popularidad para lanzarse al mercado de las letras, Belén Esteban hizo lo mismo hace unos años.

Rivera está orgulloso de lo que ha conseguido, pues se ha hecho un nombre en la industria musical y sus compañeros le respetan. El público le quiere, aunque los últimos acontecimientos han jugado en su contra y se ha dado cuenta de que está equivocado. El DJ ha hablado mal de su hermana Isa y ha desvelado que supuestamente intentó quitarse la vida cuando era más joven.

Kiko Rivera ha aprendido de sus errores

Kiko lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y sabe que lo mejor que puede hacer es desaparecer durante un tiempo. Es un rostro muy perseguido, así que seguirán saliendo vídeos y fotografías suyas, pero él no quiere participar. La revista Pronto asegura que se bajará temporalmente de los escenarios para intentar protegerse de la opinión pública.

El hijo de Isabel Pantoja ha desvelado que ha intentado acercarse a la tonadillera, pero ella todavía no le ha perdonado. Recordemos que entre ellos no existe ningún tipo de relación porque el DJ defiende que la cantante le ha robado mucho dinero. Este conflicto no se ha solucionado y los expertos aseguran que es imposible que lleguen a un acuerdo.

Kiko Rivera podría hablar del distanciamiento con su madre en el libro que está preparando, a pesar de que es un episodio muy duro para él. Tiene que hacer un gran esfuerzo, pues debe plasmar su dolor y revivir un enfrentamiento que ha generado graves consecuencias.

Supuestamente va a retirarse de la música hasta que haya solucionado su nuevo negocio: el libro que promete convertirse en un éxito.

Kiko Rivera está bien acompañado

Kiko es conocido por ser el hijo de Isabel Pantoja, quien siempre ha hablado maravillas de él. La cantante ha prometido que jamás hará nada que vaya en contra del DJ, por eso no entra en sus planes quitarle la herencia. La periodista Gema López pone en duda esta promesa y segura que la sevillana no quiere que Rivera se beneficie de su patrimonio.

El marido de Irene Rosales se ha rodeado de una nueva familia que le proporciona todo lo que necesita. La antigua colaboradora de Viva la Vida es su gran apoyo y forman un equipo estupendo. Habrá que esperar un tiempo para ver que secretos desvela el libro del que todo el mundo habla.