Laura Madrueño ya sabe por qué Jonan Wiergo no ha abandonado 'Supervivientes'

Hace unos días, Laura Madrueño fue testigo de que uno de los concursantes de 'Supervivientes 2023' llegó a su límite y estuvo decidido a abandonar. Así es, ese no fue otro participante que el mismísimo Jonan Wiergo.

Y es que el joven confesó que no estaba atravesando por un buen momento. Es más, lloraba todas las noches y no veía la hora de regresar a España con los suyos, es decir, quería abandonar.

De hecho, él mismo le pidió a sus compañeros, entre ellos Adara, Alma Bollo y Asraf Beno, que lo nominaran para que saliera expulsado en la próxima gala. "Me quiero ir, o sea, lloro todas las noches y no me hace falta llegar a la final. Nunca lo he dicho tan claro, pero a lo mejor Alma y Adara no me nominan, pero a los demás os lo pido por favor", suplicaba.

Aunque, al final, ninguno de sus compañeros se atrevió a hacerlo por cariño a Wiergo, ya que sabían que podía llegar más lejos. Pero esto no fue un impedimento para el valenciano, ya que, aun así, era firme en su decisión de marcharse.

No obstante, Laura Madrueño se sorprendió al ver que de la noche a la mañana el joven cambió de parecer por un motivo de peso.

| Mediaset

Laura Madrueño descubre la gran razón que ata a Jonan Wiergo al concurso

Jonan Wiergo estaba decidido a abandonar el concurso que lo ha llevado al éxito. Pero, antes de que abandonara definitivamente el formato, el compañero de Laura Madrueño, Carlos Sobera, le pidió que reflexionara antes de tomar una decisión.

Y así lo hizo. Mientras llegaba a la Palapa para reencontrarse con el resto de supervivientes, el joven sopesó qué es lo que haría al final: continuar hasta la gran final del reality o decirle a sus compañeros 'adiós'.

Momentos más tarde llegó el momento de descubrir la gran verdad. Laura Madrueño escuchó atentamente qué fue lo que Wiergo había decidido.

Para sorpresa de muchos, el valenciano, al final, había determinado permanecer en la isla. Eso sí, tan solo por un motivo.

"Me ha dolido mucho escuchar cómo lloraban Alma y Adara cuando me fui. Tengo una ideología y una mente muy fuertes a pesar de que ahora me estén fallando. Nunca he dejado a unas amigas llorar así que quiero dormir con vosotras", se justificaba.

Tras esta confesión, Laura Madrueño fue testigo de que estas participantes, muy emocionadas, se unían a darle un gran abrazo a su querido amigo, ocasionando que llegara ese sentimiento de emoción hasta plató.