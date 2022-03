Laura Llopis se teme lo peor antes las amenazas que ha recibido su marido Pablo Motos

Pablo Motos se ha convertido en protagonista involuntario del escándalo del que todo el mundo habla esta semana. Tras el bofetón que marcará un antes y un después en la historia de los premios Oscar de cine, el mundo anda revolucionado. Y dividido, que es lo habitual en estos casos.

La pregunta clave que ocupa tertulias de amigos y saludos de ascensor es si te parece bien o mal la reacción de Will Smith para defender a su mujer.

Hay opiniones para todos los gustos, pero una de las que más impacto han causado en España ha sido la de Pablo Motos.

Laura Llopis y Pablo motos son el alma de El Hormiguero, además de pareja. Los dos tienen una magnífica relación con Will Smith. De hecho, han llegado a tildar a Motos de "el representante de Will en España".

Cada vez que el actor pisa tierra española para promocionar alguna de sus películas, visita El Hormiguero. Incluso intentaron montar una sociedad conjuntamente para vender El Hormiguero a una televisión americana.

Al final el negocio no cuajó, pero el actor y el presentador han mantenido la amistad y hablan frecuentemente.

Laura Llopis, preocupada por las amenazas a Pablo Motos

En un día como hoy, en el que el bofetón de Will es tema de debate a escala planetaria, Pablo Motos también está en el punto de mira. Lo ha contado él mismo: "me han llamado de televisiones, preguntando si había hablado con él; luego me han llamado de radios para ver si quería hacer declaraciones".

Pablo, que lo contaba en su programa, dejó a su mujer Laura y al resto de tertulianos helados cuando confesó que "también me han amenazado de muerte".

Pablo Motos no ha justificado la agresión de Will Smith, pero sí ha cuestionado que no se atienda a los matices del tema. "Es un tema muy delicado, si tú ves el chiste, no es para tanto, pero desconocemos los detalles"

Pablo los enumera: "desconocemos si entre Chris Rock y él ya había tensiones anteriores, que parece que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que puede llevar su mujer con la alopecia y como le puede estar afectando a su salud mental y a su relación de pareja".

"Aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata (...) Chris Rock también tiene que saber que cuando usas la libertad de expresión en público, vas a pagar un precio, no es gratis".

Las críticas a Motos tras sus palabras en El Hormiguero

Las palabras de Pablo Motos, que encantaron a su mujer, Laura Llopis, fueron uno de los momentos más esperados del espacio televisivo. El conductor de El Hormiguero concluyó su aplaudido speech justificándolo.

"Es un arrebato, es una cagada y después te arrepientes y cuando te das cuenta ya no tengo remedio. El que esté libre de meter la pata y de cagarla que tire la primera piedra".

Tras sus palabras, las redes empezaron a arder, como es costumbre ante casos tan polémicos. Llopis y Motos ya están acostumbrados a que Twitter se convierta en un foco de críticas y amenazas, por lo que tampoco dan excesiva importancia al asunto.

Aun así, es, lógicamente, desagradable que a uno le amenacen de muerte por expresar su opinión, como le ha pasado a Motos.

Entre las opiniones sobre la defensa de Motos a su amigo, hay quien piensa que si se tratara de otro lo habría condenado con más vehemencia. También se preguntan qué hubiera pasado de ser el presentador una mujer.

Los más atrevidos lo acusan con la violencia de género e incluso consideran que la mujer puede defenderse sola, sin los mamporros de su marido.

Pablo Motos se ha convertido, pues, en protagonista de la noche más sorprendente de lo que llevamos de 2022.