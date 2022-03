Asraf Beno se va y deja sola a Isa Pantoja en su peor momento

Isa Pantoja vive uno de los momentos más angustiosos e inciertos de su vida. Básicamente por el estado deplorable en el que se encuentra su madre, Isabel Pantoja.

Tras una horrible semana, en la que la tonadillera ha pisado los juzgados, previo vapuleo público y ha desheredado a sus hijos, Isa Pantoja ha tomado una decisión.

Ha conducido hasta Cantora para pasar una tarde con su progenitora y así ayudarla a superar dicho trance.

No han hablado ni de denuncias, ni de herencias, ni de dramas familiares. Isa ha querido distraer a su progenitora, contándole anécdotas de su nieto y historias bonitas para alejarla de las preocupaciones.

| Telecinco

Mientras eso pasaba, ¿qué ha estado haciendo Asraf Beno, el novio de Isa Pantoja?

Pues está inmerso en una negociación que le va a alejar de Isa, a pesar del momento delicado que está pasando. Asraf, siempre a la sombra de su novia para sacar tajada del drama.

Asraf Beno, negocia para ir a Supervivientes

Asraf Beno está aprovechando el tirón mediático de su novia para sumarse al carro televisivo. Actualmente trabaja unas horas a la semana, en Viva la vida, pasando un discreto 'parte' de los problemas de la familia.

Isa Pantoja, desde El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho, se basta y se sobra para dar cuenta de las novedades al respecto.

Asraf la espera en casa, cuidando de Albertito o con sus cosas. Ahora ha visto la oportunidad de ganar su propio sueldo (y no será bajo) si consigue enrolarse a Superviventes 2022.

Está negociando su incorporación con la productora pero ya le han puesto una condición: Isa Pantoja tiene que estar en plató defendiéndole. A Asraf le parece fenomenal, aunque Isa es reticente a aumentar su presencia televisiva. Está encantada con sus programas actuales y no quiere tener más horas de televisión.

Sin Isa, no hay programa, pues es de sobra conocido que Asraf no da juego para nada. Más bien es soso y un concursante de realities poco atractivo para la audiencia.

Asraf ya fue rechazado por Telecinco

No es la primera vez que Asraf Beno quiere participar en Supervivientes. Sus únicos ingresos llegan de la televisión y de algún trabajo muy puntual que realiza en las pasarelas.

▶️ Julián Muñoz asume un riesgo elevado de morir

Así que el programa de supervivencia es su gran objetivo para este 2022. En 2020 ya estuvo a las puertas del programa, pero no logró entrar porque no pasó las pruebas médicas.

Nunca llegó a aclarar qué le pasaba exactamente, pero supuestamente era algo grave que después no lo fue tanto.

Aquello provocó una fuerte crisis de pareja con Isa, ya que Asraf le ocultó el supuesto problema de salud que tenía a su novia. No se lo contó hasta que entraron en La Casa Fuerte.

| TELECINCO

"He estado muy mal, no sabía lo que era. Me dijeron que era una cosa muy mala. Ahora he superado todo, no es tan malo como pensaba". Isa alucinó de que su pareja le hubiera ocultado una cosa así.

Ahora parece que las aguas están tranquilas entre ellos. Isa incluso se plantea tener un hijo con Asraf y el chico le da estabilidad y tranquilidad cuando llega a casa tras las tormentas mediáticas y familiares.

Si Asraf se marcha definitivamente a Supervivientes, va a estar semanas o meses alejado completamente de Isa Pantoja. Teniendo en cuenta que no hay una semana de tranquilidad en la familia de la joven, es probable que no sea la mejor decisión en un momento como el actual.

No obstante, si acaba llegando al acuerdo con la productora, la cantidad de dinero que facture será muy bienvenida por la pareja si quieren ampliar la familia.

Esta misma semana empezarán a publicarse los concursantes oficiales de Supervivientes 2022. Todo apunta a que Asraf Beno será uno de ellos.