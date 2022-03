El ataque de celos en directo de Pablo Motos que hunde a Nuria Roca

Pablo Motos no ha podido estar presente en una de las entrevistas más importantes del año. El presentador de El Hormiguero ha vuelto a dar positivo en Covid-19 y por ese motivo ha tenido que ceder el bastón de mando a su compañera, Nuria Roca.

El pasado lunes, 14 de marzo, el conductor oficial de este talk show de Atresmedia anunció a través de una videollamada que se iba a ausentar durante unos días.

"En un control rutinario que me suelo hacer un día sí, un día no, he dado positivo por coronavirus. Estoy muy inquieto, sin síntomas, pero no paro de meterme palitos a ver si doy negativo y volver a El Hormiguero", aseguró desde su hogar.

Desde entonces, Nuria Roca se ha hecho cargo de todas y cada una de las entrevistas del programa; aunque durante la velada de este jueves pasó algo que hizo enfurecer a gran parte de su audiencia.

Pablo Motos, y su ataque de celos con Nuria Roca

Cuando se enteró de que Rosalía iba a ser la invitada especial del pasado jueves, 17 de marzo, Pablo Motos no quiso perdérselo por nada en el mundo.

Así que, sin pensárselo dos veces, el presentador decidió que iba a estar presente sí o sí; algo que a Nuria Roca no le ha debido sentar muy bien.

A través de pantallón del plató, Motos pudo entrevistar junto a su compañera a la cantante española más escuchada de la actualidad.

Pero lo que más ha llamado la atención no ha sido ver a Pablo Motos a través de un plasma. Y es que desde su encierro obligado, el conductor de este programa no había vuelto a intervenir en El Hormiguero hasta ayer por la noche.

Por ese motivo, muchos apuntan que su ego le ha jugado una mala pasada. Ya que, en vez de confiar en Roca ha decidido, en un posible ataque de celos, robarle todo el protagonismo a la presentadora.

Las redes sociales cargan contra Pablo Motos

La intervención de Pablo Motos en la entrevista de Rosalía ha incendiado las redes sociales. Muchos seguidores de El Hormiguero no entienden el feo que el presentador le ha hecho a su sustituta.

Desde que el catalán anunció que se retiraba de su puesto de trabajo por dar positivo en coronavirus, Nuria Roca tomó las riendas del programa. Tras anunciar este fatídico contratiempo, Pablo no volvió a aparecer en pantalla.

| Atresmedia

Y esta ha sido la razón por la que muchos usuarios han cargado duramente contra él en las redes sociales. Algunos seguidores del formato creen que Goyo Jiménez u Óscar Isaac, los otros dos invitados de la semana, merecían el mismo respeto que la cantante.

"A mí que me perdonen, pero que Pablo Motos tenga que aparecer por videollamada el día de Rosalía y no, por ejemplo, ayer demuestra que tiene un ego que traspasa pantallas. Quiere salir cuando viene «la estrella»", escribió un usuario de Twitter.

Otros, en cambio, consideran que lo único que ha pretendido Pablo Motos con su intervención es llevarse todo el mérito de la entrevista.

"Pues a mí me parece una falta de respeto hacia Nuria Roca que Pablo Motos salga, por mucho que sea su programa. Sí, lo digo. Es como cuando te lo curras y el jefe solo aparece cuando te puedes lucir para marcar territorio".

Aunque no todo iban a ser críticas. Muchos fans de Motos han querido aprovechar la ocasión para salir en su defensa. "Es su programa y hace lo que le sale de los hue***. Faltaría más que su propio programa consiguiera que fuese Rosalía y no salir por no mostrar ego".