Las hijas de Alba Santana aliviadas al saberse la decisión del abuelo antes de morir

Alba Santana está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Para la hija de Mila Ximénez, el 2021 fue un año muy traumático; ya que con tan solo seis meses de diferencia tuvo que despedirse de sus dos padres.

A la joven le ha costado mucho superar la muerte de su madre, tanto es así que ahora es cuando está pasando el duelo por la pérdida de Manolo Santana. Y es que, a pesar de saber cuál iba a ser el desenlace de la enfermedad de la tertuliana, ella estaba muy unida a la periodista.

| Gtres

Desde entonces, Alba Santana no ha dejado de ser uno de los personajes más recurrentes para la prensa del corazón de nuestro país. Después de hacerse públicas las supuestas herencias que Mila y Manolo dejaron a su hija, ha salido a la luz otra reveladora noticia.

Como todos sabemos, cuando uno decide heredar tiene también que hacer frente a las deudas o problemas legales del fallecido.

Cuando Alba recibió las pertenencias de la colaboradora de Sálvame se tuvo que encargar también de un problema legal que su madre llevaba arrastrando desde hace tiempo.

Aunque ahora parece que, por fin, se ha solucionado. Alba Santana y sus hijas pueden descansar en paz y mucho más después de conocer las últimas voluntades desu padre.

Alba Santana ya puede respirar tranquila

Alba Santana ha vivido de cerca la guerra que Mila Ximénez mantuvo hasta el día de su muerte con Claudia Rodríguez, la mujer de Manolo Santana

Desde el momento en el que la colombiana entró en la vida del deportista, la relación con su hija cambió por completo y esto es algo que la tertuliana no podía soportar.

Durante todo este tiempo, ambas han protagonizados grandes escándalos mediáticos; tanto es así que la esposa del tenista no dudó en acudir a la Justicia para resolver este conflicto de una vez por todas.

Claudia Rodríguez | GTRES

Claudia Rodríguez decidió tomar medidas contra Mila por una vulneración reiterada a su derecho al honor y a la intimidad. Una demanda que, tras el fallecimiento de la periodista, afectaría de forma directa a Alba Santana.

Según contó Miguel Nicolás en Ya es mediodía, la mujer finalmente retiró la demanda, aunque este gesto no fue por voluntad propia.

Justo antes de morir, la última petición de Manolo Santana fue que su mujer retirara esta acción legal contra Ximénez, ya que, si no, su hija y sus nietas se verían gravemente perjudicadas.

Alba Santana desmiente a Lecturas

Por lo visto, esta no fue la única herencia que recibió Alba Santana tras el fallecimiento de su padre. Hace unas semanas, la revista Lecturas anunció, en exclusiva, un revelador dato sobre las herencias que la joven había recibido de sus progenitores.

Según afirmó esta cabecera, Mila Ximénez le dejó a su hija 3 millones de euros en metálico; mientras que su padre decidió desheredarla. Una información que ha sido totalmente desmentida por su protagonista.

| GTRES

Alba Santana llamó a Sálvame para contar la verdad sobre las herencias de sus dos padres. "La noticia es mentira. Ni mi padre me deshereda ni mi madre me deja esa cantidad de dinero".

"Además, me parece que es algo tan íntimo lo que deja un padre o una madre. Por supuesto que me duele. Los he querido mucho a los dos", apuntó a continuación.

Según aseguró la chica, entre lágrimas no quiere tomar ninguna medida legal contra la revista; lo único que busca es que "se retracten por ser una falsa noticia". "No me esperaba esto de ellos".