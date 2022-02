Alba Santana irrumpe en 'Sálvame' y lanza una petición desesperada: 'Ayuda'

Alba Santana ha roto su silencio en Sálvame tras un largo tiempo sin hablar en los medios de comunicación. Concretamente desde que falleció su padre el pasado 11 de diciembre. Desde el día que la hija de Mila Ximénez viajaba hasta España para darle el último adiós al extenista, no sabíamos nada de la joven.

Esta tarde, y de forma sorprendente, Jorge Javier anunciaba que Alba Santana estaría en directo para aclarar ciertas cosas que se han dicho sobre su familia.

Y qué mejor lugar que hacerlo en un programa como Sálvame, que fue lugar de trabajo de Mila Ximénez durante tantos años y donde siempre ha sido muy bien recibida. Un tema muy serio que ha provocado la llamada inesperada de la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana.

| GTRES

Y es que hace días en la revista Lecturas, se afirmaba que por parte de su madre había recibido tres millones de euros en metálico, procedente de una sociedad de la periodista. Y también aseguraban que por parte de su padre no le había dejado nada.

Unas informaciones que han indignado tanto a la buena de Alba que no ha tenido más remedio que entrar en directo para aclararlo todo con pelos y señales.

Alba Santana rompe su silencio para aclarar la herencia de sus padres

"Dentro de las circunstancias estoy mal, y espero que después de hablar con vosotros pueda estar un poco mejor. Estoy un poco nerviosa. Desde que nací, he sido una persona que ha salido en la prensa por tener los padres que he tenido, y estoy orgullosa de ello", ha comenzado Alba.

| La Noticia Digital

"En los 15 años que llevo en Holanda, se me ha respetado mi intimidad y la de mi familia. Desafortunadamente, aunque en las últimas semanas fui amable con la prensa, no me ha gustado lo que he visto", ha denunciado en directo la hija de Mila.

"Ha venido la prensa a seguirme, a ver donde vivo. Pero la semana pasada me encuentro con una exclusiva en un medio amigo, porque trabajaba mi madre allí. Las noticias que han salido no son verdad, y tengo la impresión de que la semana que viene será otra cosa".

"Quiero decir públicamente que no tengo ninguna intención de hacer ninguna entrevista. Solo quiero seguir mi vida y estar bien con mi marido y mis hijos. Me gustaría que me ayudéis en esto, que me dejen un poco en paz, de verdad", ha rogado en directo.

Alba Santana se rompe en directo pidiendo clemencia a la prensa

"Me llaman diferentes medios preguntándome que opino de estos temas, y cómo me encuentro. Y es que cada vez que se publica una cosa así, el revuelo que me ocasiona es muy grande y en este momento no tengo capacidad de responder, porque estoy mal".

| Europa Press

También quiere negar que mi padre no me haya dejado nada. Me duele, y tenía una relación muy distinta con ellos, pero los he querido a los dos. Les echo mucho de menos, y el vacío es enorme, me cuesta mucho aceptar la ausencia de mi madre y pensar que no la volveré a ver".

Jorge Javier le contestó que Lecturas "puede haber cometido un error", pero no quiere que les considere "un enemigo". Finalmente, Alba Santana ha vuelto a agradecer el respeto que el programa de Telecinco el máximo respeto que han tenido con la muerte de sus padres". La ovación del público de Sálvame ha sido apoteósica y le han rendido una gran ovación cuando despedía la conexión telefónica.