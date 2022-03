David Flores Carrasco, mudo al ver una foto de Olga Moreno con la cara desfigurada

David Flores Carrasco, nieto de la mítica Rocío Jurado, está bastante preocupado por su familia porque no sabe lo que está sucediendo. Primero, su padre Antonio David Flores se separó de Olga Moreno para empezar una nueva relación y ahora este romance está acabado. Muchos periodistas aseguran que el antiguo colaborador de Telecinco ya no está con Marta Riesco, pero eso no es lo más grave de todo.

David Flores Carrasco ha decidido estar al lado de Olga, ganadora de Supervivientes 2021, porque siempre ha sido su segunda madre. La andaluza ha empezado una nueva vida y, para celebrar que es una mujer libre, se ha sometido a una serie retoques estéticos. Una conocida plataforma digital ha filtrado el resultado y las reacciones no se han hecho esperar.

| Telecinco

David Flores Carrasco se ha quedado realmente sorprendido al ver cómo ha quedado Olga después de la operación, pues está irreconocible. La ganadora de Supervivientes se ha convertido en protagonista de todas las redes sociales tras salir su secreto mejor guardado. El público está comentando una fotografía en la que puede apreciarse los efectos secundarios de la intervención.

David Flores Carrasco se ha convertido en uno de los rostros más respetados de la crónica social, pues siempre ha tenido un comportamiento estupendo. Jamás ha protagonizado ningún escándalo, a pesar de que resulta muy complicado no hablar de él en determinadas circunstancias. La imagen de Olga con la cara plagada de heridas le ha vuelto a situar en el centro de todas las miradas.

Moreno está trabajando muy duro para superar todos sus problemas, pues supuestamente se separó estando enamorada. El problema, según cuentan los colaboradores de Telecinco, es que su situación sentimental era insostenible. Antonio David Flores podría haberse comportado de una forma incorrecta y esta tendencia ha agotado la paciencia de la empresaria.

David Flores Carrasco descubre la verdad

David Flores Carrasco sabe que Antonio David y su segunda madre están haciendo grandes esfuerzos por protegerle, pues es una persona vulnerable. Según ha contado Rocío Carrasco en Telecinco, el joven padece una enfermedad de nacimiento que le convierte en alguien especial. Es muy sensible, por eso está tan unido a Moreno y no quiere separarse de ella.

| GTRES

Olga Moreno ha empezado una nueva vida y para celebrarlo se ha sometido a una operación estética bastante delicada. Sabe que sus movimientos son estudiados al detalle, pero quiere ser libre y poder actuar sin tener ninguna consecuencia. Las redes sociales se han hecho eco de su cambio físico, aunque no todo el mundo está emitiendo comentarios agradables.

David está lejos de los conflictos mediáticos, así que lo más probable es que no siga los escándalos que se producen en las redes. Algunos fans de Rocío Carrasco se están burlando de la exmujer de Antonio David porque se ha filtrado una imagen bastante comprometida. Hay quien piensa que tiene la cara magullada por todos los retoques estéticos con los que ha experimentado.

David Flores Carrasco y su complicada situación familiar

David Flores Carrasco lleva mucho tiempo sin tener relación con su madre Rocío, concretamente desde antes de cumplir los 18 años. Olga Moreno ha ocupado el lugar de la hija de la Más Grande, atrevimiento que ha sido duramente criticado. Pero lo más importante es que el joven está creciendo feliz y todo es gracias a Antonio David y a Olga.

David sabe que Antonio David Flores ya no quiere seguir al lado de la ganadora de Supervivientes, al menos en el terreno sentimental. El exmatrimonio ha logrado mantener un trato estupendo, aunque es inevitable que surjan ciertos problemas. Según ha salido publicado, todos están haciendo un gran esfuerzo para proteger a los más vulnerables de la familia.