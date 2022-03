Kiko Rivera, preocupado tras conocer los graves problemas de su exnovia

Kiko Rivera es un personaje famoso al que siempre le persiguió la sombra de sus adicciones por el ritmo de vida que llevaba de joven y las amistades que hizo.

Kiko Rivera se rodeó de personas que solo querían aprovecharse de él. Esto sumado a las ausencias de su madre cuando se iba de gira, el hijo de Paquirri entró de lleno en una mala vida.

Fueron años de rumores sobre las peligrosas aficiones del hermano de Isa Pantoja hasta que llegó el día en el que se vio capaz de verbalizar su problema. Kiko Rivera aprovechó la entrada en GH Dúo para desvelar de forma pública que no había llevado una buena vida en su juventud.

Kiko Rivera confesó en su día sus problemas con las adicciones

Recordemos que Kiko entró con su mujer Irene Rosales a participar el aquel reality de 2019. En un momento dado, Kiko contó en la casa que tuvo problemas con las drogas. Desveló que fue adicto a la cocaína, hachís y marihuana, algo que provocó un fuerte impacto dentro del concurso.

| Instagram: riverakiko

Por aquel entonces, Ylenia también se unió al testimonio de Kiko, admitiendo en Guadalix que también había tenido problemas con las drogas. Por si fuera poco, a los días de la confesión de Rivera llegó la de Tamara, la bailarina y camarera que fue la primera pareja de Kiko.

La joven entonó el mea culpa y confesó también su adicción a estas sustancias tan perjudiciales. Según el testimonio de Tamara, la pareja consumía cuando estaban juntos. “Cuando estaba con él, me dejaba llevar y consumíamos juntos”, desveló en Sábado Deluxe.

Tamara, exnovia de Kiko, desvela su drama con las drogas

“Era una fiesta brutal”, puso de manifiesto Tamara sobre las fiestas que se corría con Kiko Rivera. “Desde los 18 años hasta que yo me quedé embarazada de mi hija, era una fiesta continua, porque yo trabajaba en la noche. Al principio lo usaba como un coqueteo, para integrarme”, admite.

| Mediaset

Desde que empezó a salir con el hijo de Isabel Pantoja hasta que su relación terminó, esta ganó mucho dinero en los platós. Por desgracia, a la joven no le queda nada por su adicción a las drogas. “Me gasté todo, podría haber tenido una casa”, reconoce, de no haber despilfarrado tanto dinero en las drogas.

“¿Comprabais las drogas?”, le preguntó Jorge Javier Vázquez a Tamara, pero la ex de Kiko no quería ahondar en el asunto. “Cuando él salga de la casa, lo tiene que decir él. Si nosotras hablamos, a él le puede perjudicar, no causar una recaída, pero sí le puede afectar en su estado de ánimo. Lo que necesita Kiko es que todo el mundo le aplauda”, pidió en su día la exnovia del DJ.

“Me daba asco, pena y me moría de impotencia”

“Yo no era la novia perfecta, porque evidentemente estaba metido en ese mundo”, admitió. El caso es es que la peor época llegó para ella cuando terminó con Kiko Rivera.

| Trendings

Tamara confiesa sin tapujos que “tuve una discusión con el padre de mi hija. Salimos de fiesta y, recuerdo que le dejé en casa y seguí de fiesta. Después me daba asco, pena y me moría de impotencia porque no podría coger el teléfono para llamar a mi madre para pedir ayuda”.

Al final, pudo coger su móvil y llamó a una ambulancia. “Ahí es cuando yo digo: ya, Tamara”. Durante estos últimos tiempos, la joven ha necesitado ayuda psicológica y ha estado en tratamiento médico. Eso sí, desde que se quedó embarazada se quedó totalmente limpia.