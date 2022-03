Kiko Rivera y el grito que termina con Irene Rosales tras el grave incidente

Kiko Rivera, el hijo de la tonadillera más popular de la crónica social, se ha visto envuelto en un escándalo que podría terminar con todo.

El pasado fin de semana salió de su vivienda conyugal para actuar en una discoteca situada en Cáceres y sucedió algo sorprendente. Dos periodistas del programa Socialité se trasladaron hasta el local nocturno y descubrieron lo que estaba pasando en realidad.

Kiko Rivera, siguiendo la información aportada en Telecinco, no logró llenar la sala de fiestas, a pesar de que las entradas costaban 10 euros. Una reportera de Socialité entró y sufrió un altercado que no dudó en sacar a la luz aportando un vídeo que respalda su testimonio.

Las imágenes demuestran que el equipo de seguridad de Rivera fue bastante severo con ella.

Kiko mantiene una relación bastante complicada con la prensa del corazón y no tiene por costumbre facilitar el trabajo de los paparazzi. Es importante dejar claro que él no trató mal a la reportera de Telecinco, pero supuestamente sí lo hizo su guardaespaldas.

Tal y como se puede ver en el vídeo que ha publicado Socialité, la periodista recibió “una peineta” y una serie de provocaciones en cadena.

Kiko estaba ilusionado porque era el primer concierto que daba en mucho tiempo, de hecho Irene Rosales había cambiado de actitud.

La antigua colaboradora de Viva la Vida pensaba que su marido retomaría su carrera artística sin problemas, pero no ha sido así. Giovanna González, la reportera de María Patiño que ha sufrido el altercado, ha narrado lo sucedido con todo lujo de detalles.

“Empiezan a controlarnos, intentan echarnos y este chico de la peineta le dijo al cámara «te espero a la salida», pero con otras personas. Después incitaron a unos chavales a que me tiraran una copa encima, como si tuviéramos cinco años. El de seguridad no paraba de insistirles en que me tiraran la copa y me molestaran”, explica Giovanna.

Kiko Rivera, mudo tras el grito: “Viva Isabel Pantoja”

Kiko no está atravesando por un buen momento mediático y su situación cada vez es más complicada. Según informan en Telecinco, su último proyecto no ha funcionado bien y ha estado plagado de polémica.

Lo que sucedió con la periodista de Socialité es solo el principio, hay mucho más e Irene Rosales sabe que terminará saliendo a la luz tarde o temprano.

Rivera animó a su público grito de “manos arriba” y fue ahí cuando recibió una respuesta que jamás hubiera esperado: “Viva Isabel Pantoja”. La revista Lecturas se ha hecho eco de este suceso tan sorprendente que podría ser el final de la trayectoria del DJ.

La paciencia de Irene ha terminado, pues ella jamás ha participado en ningún revuelo y siempre sale salpicada.

Irene Rosales ha intentado tener buena relación con su suegra Isabel y siempre que ha hablado con ella lo ha hecho desde el máximo respeto. Pero la cantante tiene demasiado poder y cualquier cosa que le afecte genera una gran repercusión.

Sus fans gritan su nombre con frecuencia para demostrar que siguen a su lado, atrevimiento que compromete a Rivera.

Kiko Rivera cuenta con la ayuda de Irene Rosales

Kiko, famoso desde la cuna, ha protagonizado grandes revuelos en la prensa del corazón y no logra aprender de sus errores. Por fortuna cuenta con el apoyo de su mujer Irene, quien no se ha separado de él ni un solo momento.

La antigua colaboradora de Viva la Vida es consciente de la situación y sabe que su buena racha ha terminado para siempre.

Irene trabajaba en Telecinco y era un rostro bastante querido, pero su actitud durante la guerra de la familia Pantoja lo ha cambiado todo. Hay quien piensa que no ha sido justa, aunque ella jamás se ha pronunciado con demasiada rotundidad.

Ha recibido acusaciones bastante serias y lo único que ha hecho ha sido guardar silencio y proteger a su familia.