Kiko Rivera descubre que Irene Rosales ha cambiado tras la ruptura y teme por sus hijas

Kiko Rivera, el hijo de la tonadillera más famosa del la prensa rosa, es consciente de que su vida ha cambiado para siempre. Lo peor es que no puede hacer nada para evitarlo porque la situación ha llegado demasiado lejos y la ruptura no tiene solución. Isabel Pantoja, según la periodista Gema López, quiere desheredarle porque considera que no merece disfrutar de su fortuna.

Kiko Rivera ha hablado con Irene Rosales para explicarle lo que sucede y se ha dado cuenta de que también ha tomado una decisión. Está más relajada, de hecho, ha compartido en sus redes sociales una fotografía que podría ser un peligro para las hijas que tienen en común. La antigua colaboradora de Viva la Vida ha publicado una imagen de la sala de juegos de Carlota y Ana y el público ya ha empezado a opinar.

Kiko teme que sus detractores ataquen a su familia ahora que Isabel Pantoja se ha ganado el corazón de gran parte de los espectadores. En Telecinco están preparando un documental titulado Sin perdón y todo hace pensar que la cantante resurgirá de sus cenizas. Irene ha cambiado de actitud y ya no quiere esconderse, por eso no tiene en cuenta las consecuencias de sus actos.

Kiko se ha marchado de casa de forma temporal porque debía actuar en Cáceres e Irene se ha quedado con Carlota y Ana. Ha aprovechado para publicar en su cuenta de Instagram cómo es la habitación de juegos de las niñas, un gesto completamente inocente. El problema es que todo lo que esté relacionado con el DJ genera polémica y este suceso no iba a ser menos.

Kiko Rivera sabe que se marchará de España

Kiko, gracias a la información emitida en el programa Socialité, es consciente de que su madre Isabel Pantoja quiere vivir en Argentina. Supuestamente pretende instalarse en una de las zonas más exquisitas del país, en una urbanización de lujo no apta para todos los bolsillos. “En este exclusivo residencial las viviendas rondan los cuatro millones de euros”, explica un residente en el citado espacio televisivo.

Rivera ha asumido que la relación con su madre está completamente rota y sabe que no puede hacer nada para solucionarlo. La viuda de Paquirri tampoco tiene intención de retomar el contacto, de hecho sus últimos movimientos le han distanciado más del DJ. Según cuentan en Sálvame, quiere desheredarle para que Agustín Pantoja sea el único que disfrute de su patrimonio.

Irene Rosales prefiere apartarse de las polémicas familiares que no le corresponden, por eso ha trazado una nueva estrategia. Su comportamiento ha dado un giro de 180 grados y se ha dado cuenta de que lo mejor es ser amable con los reporteros. El programa Socialité ha corroborado que la antigua tertuliana es una mujer nueva y que su actitud es más receptiva.

Kiko Rivera descubre el nuevo fracaso de Isabel

Kiko confía en Isabel Pantoja, ni tiene ni quiere tener relación con ella, pero no desea que le pase nada malo, por eso está preocupado. Los periodistas de Telecinco aseguran que la cantante fracasará en su nuevo concierto, pues las entradas son demasiado caras. Pretende ser la estrella de un festival que se celebrará en Argentina, pero pide demasiado dinero para disfrutar de su talento.

“En Argentina va a haber un gran concierto con varios artistas españoles que ya han vendido todas las localidades, como La oreja de Van Gogh. Pero ella Isabel aún tiene muchas entradas pendientes”, declara un experto en el programa de María Patiño.

Irene Rosales mantuvo una relación estrecha con su suegra, pero este vínculo está completamente destrozado. Por eso no quiere dar su opinión sobre ningún tema complejo, pues sabe que sus palabras estarán estudiadas al detalle. Se ha limitado a demostrar su “oasis favorito” en Instagram, es decir, la habitación preferida de sus hijas Ana y Carlota.