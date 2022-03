Alejandra Rubio desenmascara al novio de Terelu Campos y gana un nuevo detractor

Alejandra Rubio se ha convertido en uno de los rostros más cotizados de la crónica social y muchos periodistas quieren hablar con ella. Es famosa desde la cuna y sabe el peligro que generan determinados atrevimientos, así que no suele conceder entrevistas. Sin embargo, acaba de celebrar su cumpleaños y ha pensado que era un buen momento de dar su opinión sobre el novio de Terelu Campos.

Alejandra Rubio está deseando que su madre vuelva a encontrar el amor, le desea lo mejor y sabe que necesita a un hombre de verdad. El problema es que la presentadora no ha tenido demasiada suerte, así que debe andar con cuidado y elegir a una buena conquista. La joven ha desenmascarado a las anteriores parejas de Terelu dando a entender que no han tenido buenos comportamientos.

Alejandra asegura que ha hablado con Terelu Campos sobre el tema y que le ha recomendado que recupere la ilusión por el amor. “Siempre se lo digo, pero no me hace ni caso”, declara antes de empezar una fiesta de cumpleaños que ha organizado en una discoteca madrileña. Un reportero le ha preguntado si estaba dispuesta a ayudar a su progenitora y su respuesta ha sido tajante.

Alejandra quiere ver a su madre feliz y enamorada, pero no se siente cómoda buscándole pareja porque considera que es algo personal. “Ahí no me meto, yo le digo que quiero que tenga novio, pero poco a poco”, explica con su habitual sonrisa. Lo cierto es que en muy poco tiempo se ha ganado el corazón del público, pues responde de forma amable a todos los periodistas.

Alejandra Rubio opina sobre Edmundo Arrocet

Alejandra ha crecido en la familia más mediática de la crónica rosa y su abuela María Teresa Campos es una maestra del espectáculo. La joven ha recibido los mejores consejos y no duda en llevarlos a la práctica cuando es necesario, de ahí sus últimos movimientos. Sabe que es mejor no entrar en determinados conflictos, así que prefiere hacer caso omiso a temas complicados.

Rubio prefiere no hablar de Edmundo Arrocet, el exnovio de María Teresa, pero ha dejado claro que tiene una opinión tajante sobre él. Piensa que es “pasado pisado”, dos palabras que podrían molestar al humorista y desatar una nueva guerra en las Campos. Bigote, como le llama gran parte del público, podría considerar a la hija de Terelu su nueva enemiga, excusa suficiente para volver a atacar.

Terelu Campos lleva mucho tiempo sin disfrutar de una relación estable y lo cierto es que no tiene ganas de volver a enamorarse. Algunos de sus compañeros de Viva la Vida, programa en el que ejerce de tertuliana, le han relacionado con el periodista Juan Luis Galiacho. Supuestamente pasan mucho tiempo juntos fuera de cámaras y han sido pillados en actitudes comprometidas.

Alejandra Rubio quiere “un hombre bueno” para María Teresa

Alejandra no se conforma con que su madre vuelva a enamorarse, también quiere que María Teresa Campos recupere la ilusión. Considera que la presentadora todavía tiene capacidad de amar, aunque piensa que debería tener más cuidado. Quiere que encuentre un hombre “educado y bueno” y prefiere no entrar en determinados detalles.

Rubio ha respondido “mejor me callo” justo cuando iba a explicar qué no quería para su abuela, pues no quiere tener más enemigos. Sabe que sus palabras molestarían a Edmundo Arrocet y prefiere no entrar en guerras que desea que formen parte del pasado. Por eso se ha centrado en hablar del futuro novio de Terelu Campos, un tema menos controvertido.

Terelu ha sido acusada de tener “relaciones liana”, es decir, de empalmar noviazgos por el simple hecho de no estar sola. Ella está de acuerdo con este planteamiento, pero asegura que su intención jamás ha sido sentirse acompañada. Es cierto que durante unos años ha ido enlazando un novio con otro, aunque todo ha sido fruto de la casualidad.