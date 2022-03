Juan y Medio habla del futuro bebé y sorprende a Eva Ruiz, la mujer por la que sufrió

Eva Ruiz mantiene una relación profesional con el presentador Juan y Medio desde hace más de una década, así que han vivido muchos momentos. Uno de ellos quedará en el recuerdo de todos los espectadores porque causó un revuelo sin precedentes: acusaron al comunicador de machista. Lo que el público no sabía es que el incidente que provocó todo estaba preparado y únicamente pretendía entretener a la audiencia.

Eva Ruiz ha sido modelo y profesora de danza, pero se siente mucho más cómoda trabajando delante de las cámaras. Su talento no conoce fronteras y poco a poco se ha convertido en una de las presentadoras más importantes de Canal Sur. Parte de su éxito se lo debe a Juan, quien le ha enseñado todo lo que debe saber sobre el mundo del espectáculo.

Eva conduce un programa llamado La tarde aquí y ahora que está destinado a entretener a la gente de avanzada edad. Lo más importante para ella es que los invitados que acuden al espacio estén cómodos y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. En septiembre de 2017 pactó un juego con su compañero Juan que no sentó bien y el comunicador sufrió bastante.

Juan y Medio, quien ha tomado una decisión importante respecto al futuro de un posible bebé, pidió disculpas por lo sucedido. Le cortó la falda a su compañera, pero ella era consciente de lo que iba a pasar y no había mala intención en el gesto. “El otro día Eva y yo tuvimos un juego que ha molestado a algunas personas, hemos pedido disculpas y las reiteramos”, declaró visiblemente molesto.

Eva Ruiz sabe qué pasará con el hijo de Juan y Medio

Eva se ha convertido en un rostro de primera categoría y conoce todos los secretos de Juan, su pareja profesional desde hace 12 años. El comunicador concedió una entrevista en la revista Diez Minutos en la que habló de la paternidad y sorprendido a su entorno. Según contó, no descartaba tener hijos en un futuro, unos planes que darían un giro de 180 grados a su trayectoria profesional.

Ruiz es capaz de presentar dos programas a la vez, La tarde aquí y ahora y Esta es tu noche, pero sus hijos ya son mayores y no demandan tanta atención. Sin embargo, Juan empezaría desde cero y debería retirarse una temporada para centrarse en su proyecto más personal. Aunque todos saben que tiene coraje suficiente para salir airoso del reto y seguir siendo el líder de Canal Sur.

Juan y Medio respondió en 2018 de forma sorprendente cuando le preguntaron sobre su futura paternidad y sus palabras siguen siendo comentadas. “No lo descarto, en cualquier momento os doy el susto, pero no siempre ha sido una decisión mía. A veces yo quería y ella no o al revés y quizá he sido demasiado responsable”, explicó en Diez Minutos.

Eva Ruiz, impactada por el incidente

Eva es la protagonista de una de las escenas más virales de Canal Sur en los últimos años y todavía sigue sorprendida por el revuelo. Juan y Medio pensó que sería divertido cortarle la falda en directo, pero no se dio cuenta de la controversia que generaría. El presentador sufrió bastante porque gran parte del público le acusó de ser un misógino, nada más lejos de la realidad.

Ruiz tiene menos experiencia que su compañero y no entendió el escándalo que se había formado, así que fue él quien tomó el timón. “El otro día Eva y yo tuvimos un juego que ha molestado a algunas personas, hemos pedido disculpas y las reiteramos. Recuerden por si alguna vez se me olvida a mí: nada de lo que hacemos aquí lleva intención de molestar”, explicó el presentador.

El que supuestamente fue novio de Lolita Flores estuvo apurado una larga temporada, pero jamás tuvo intención de hacer daño. Años después le dio una entrevista a la periodista Rosa Villacastín. Habló del futuro bebé y del incidente de Canal Sur, dos temas que le perseguirán durante toda su trayectoria.