Kiko Rivera confirma el divorcio después de lo último que ha hecho Irene Rosales

Kiko Rivera está atravesando un momento delicado porque han pasado dos cosas que ha intentado evitar por todos los medios. Por un lado, que Anabel Pantoja se divorciara de Omar Sánchez y, por el otro, que Irene Rosales concediera una exclusiva. El DJ ha confirmado que su prima quiere formalizar su separación gracias a unas declaraciones que ella ha dado en Supervivientes 2022.

Kiko Rivera, en paralelo, ha descubierto que Irene ha hablado en la revista Lecturas sobre los temas más delicados de los Pantoja. La antigua colaboradora de Viva la Vida asegura que nunca va a perdonar a su suegra porque le ha hecho “daño psicológico” a su marido. Este paso adelante macará un antes y un después porque la sevillana nunca había hablado tan claro.

Kiko entiende que Irene tuviera la necesidad de hablar, pues está en boca de todos y necesita defenderse. Hace meses, disfrutaba de una relación excelente con los medios, pero la situación actual es distinta porque muchos periodistas le han dado la espalda. Ella ha estallado y asegura que Isabel Pantoja lleva casi un año sin ponerse en contacto con sus hijas Carlota y Ana.

Irene Rosales apoya el concurso de Anabel, pues siempre han tenido una conexión estupenda, pero no ha aprovechado para defenderla. Se ha centrado en reavivar ciertas polémicas que ya eran cosa del pasado, lo que demuestra que ni olvida ni perdona. Ha dejado claro que a la única persona que nunca va a fallar es a su esposo, el resto tendrá que ganarse su confianza.

Kiko siempre ha presumido de tener una confianza máxima con Irene y lo cierto es que entre ellos nunca ha habido ninguna discusión. Siempre se ha hablado de crisis, pero el tiempo ha demostrado que forman un binomio indestructible. El DJ está muy agradecido porque siente que la madre de sus hijas es la única persona que no le quiere por interés.

Kiko Rivera descubre que la decisión es firme

Kiko se ha enterado de que su prima pretende acabar con todo, por eso, cuando regrese de Supervivientes quiere ponerse en manos de profesionales. “Tengo que hacer las tres cositas que tengo que hacer, que son diez minutos, entras en el sitio, firmas, sales y adiós”, explica Anabel. El presentador del programa se ha quedado sin palabras y le ha preguntado a uno de sus amigos.

“Yo creo que de las tres cosas a las que se refiere la primera es el divorcio. La segunda arreglar los negocios que tiene en común con Omar y la tercera sacar sus muebles de Canarias y mudarse a Sevilla o Madrid”. El defensor de Anabel Pantoja tiene claro que Omar Sánchez ya no tiene ninguna oportunidad con la colaboradora, sabe que es una historia acabada.

Rivera está sorprendido porque pensaba que la separación no era definitiva, pues ha compartido momentos con la pareja. Siempre ha sido prudente al hablar del tema, pues estaba convencido de que no firmarían los papeles del divorcio. Sin embargo, su deseo no se ha hecho realidad y Omar, conocido popularmente como 'el Negro', tendrá que abandonar la familia Pantoja.

Kiko Rivera entiende el malestar de Irene

Kiko sabe de primera mano todo lo que ha sufrido Irene Rosales, de hecho, tuvo que abandonar los platós de televisión. Colaboraba en Viva la Vida y tenía mucho éxito, pero no se sentía preparada para hablar sobre ciertos temas y decidió marcharse. Desde entonces, trabaja en las redes sociales, aunque sus ingresos son más bajos que cuando estaba en Telecinco.

Rivera tendrá que pronunciarse sobre la exclusiva que ha vendido su esposa, le vendrá bien para generar más contenido. Él ha aportado pruebas cuando ha participado en algún programa, así que el público siempre está encantado de escucharle.