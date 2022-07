La hermana de Mario Vaquerizo confiesa todo y entiende que Alaska no quiera volver

Mario Vaquerizo está en el punto de mira desde que un diario catalán aseguró que había terminado su historia de amor con Alaska. El matrimonio forma parte de la crónica social desde hace más de 20 años y se ha ganado el cariño del público. Por ese motivo las alarmas se encendieron y multitud de medios intentaron hablar con la pareja para que arrojase luz sobre el asunto.

Mario Vaquerizo concedió una pequeña entrevista en el periódico ABC para dejar claro que todo lo que se estaba contando era mentira. Alaska también habló en Vanitatis y es una de las pocas veces que accede a responder preguntas tan privadas. Es una de las artistas más importantes del país y nunca se había visto envuelta en un escándalo de estas características.

Mario sabe que hay una nueva persona que se ha incorporado a la ecuación: su hermana Marta, con quien trabaja en el grupo Nancys Rubias. La joven está inmersa en un nuevo proyecto y ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram que deja claro lo que piensa. Es diseñadora de joyas y ha aprovechado el revuelo para confesar que ha lanzado al mercado una nueva línea de productos.

Mario tiene una relación fantástica con Marta, quien comprende que Alaska no quiera volver a hablar del tema. Ha hecho una excepción en Vanitatis para dejar claro que su matrimonio se encuentra perfectamente, pero no dará más explicaciones. La familia cree que lo mejor para callar los rumores es no participar en los mismos, por eso acordado estar en silencio.

Alaska siempre ha confiado en el talento de su cuñada, quien demostró que tenía una gran destreza en el mundo del diseño desde niña. Marta es completamente independiente y no necesita aprovecharse de la fama de su hermano. Tiene su empresa de joyas y también participa en el grupo Nancys Rubias, es uno de los rostros más queridos.

Mario Vaquerizo escucha las explicaciones de Alaska

Mario es un maestro del mundo del la comunicación y no se ha molestado por lo que está sucediendo alrededor de su falso divorcio. Entiende que es un rostro mediático, que está expuesto a ciertos rumores y que en ocasiones no sale bien parado. Alaska, haciendo gala de la educación que le caracteriza, ha concedido unas declaraciones para aclarar la polémica.

Un portal especuló con una crisis que nunca ha sido cierta “a partir de ahí lo recoge un medio y la bola se hace cada vez más grande. Incluso dan datos de infidelidades de Mario, que no vivimos juntos, que ya hemos firmado los papeles de separación. Pasa entonces a otros medios que se hacen eco y la historia de la ruptura ya está servida, este es el recorrido”.

Marta comprende que Alaska no quiera volver a tocar el asunto, ya ha contado la verdad y todo lo demás es avivar el fuego. Vaquerizo está de acuerdo con esta postura, pues no hay mejor manera que demostrar el movimiento andando. El paso del tiempo probará que el matrimonio ha sido víctima de una noticia que siempre ha estado lejos de la realidad.

Mario Vaquerizo quiere lo mejor para su familia

Mario y su mujer llegaron a un acuerdo para comprar la mitad de la casa donde vive Marta, situada cerca de la Gran Vía madrileña. La diseñadora ha confesado recientemente que está inmersa en un proyecto importante: una nueva línea de joyas. En una ocasión explicó que su pasión empezó hace muchos años, por eso se ha animado a crear su propia empresa.

“Al mundo de la joyería y su estudio me dedico casi desde que tengo 18 añitos. Ha sido una evolución natural, no es un capricho o algo espontáneo, es la culminación de una experiencia vital. Quería empezar a aprender el oficio de orfebre y me encontré en mi camino la escuela de Arte3”, explicó para callar a sus detractores.